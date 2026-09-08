Esta es la oferta del Programa de Mayores en Benavente: Informática, memoria y manualidades

El Programa de Mayores del Ayuntamiento de Benavente prepara una nueva edición con la mirada puesta en mantener activa la participación de las personas mayores durante buena parte del año. La iniciativa, consolidada durante la última década como uno de los pilares municipales vinculados al envejecimiento activo, volverá a desarrollarse entre octubre de 2026 y mayo de 2027.

La propuesta municipal se articula en torno a diferentes ámbitos de desarrollo personal, con una combinación de aprendizaje, entrenamiento cognitivo, creatividad y otras actividades. El objetivo es ofrecer a los participantes espacios en los que mantener conocimientos y capacidades, pero también favorecer las relaciones sociales y el ocio en grupo.

Formación

Dentro del área formativa e instrumental se sitúan Informática, Matemáticas y Lengua, propuestas destinadas a mantener y ampliar conocimientos y a facilitar que los participantes continúen desenvolviéndose con autonomía en distintas situaciones de la vida cotidiana.

En este apartado adquiere especial importancia la informática, una de las actividades que ha despertado mayor interés por su aplicación práctica, desde el manejo de dispositivos móviles hasta la realización de trámites.

Creatividad

El programa incorpora también un área cognitiva y creativa, orientada al mantenimiento de las capacidades mentales y de la psicomotricidad fina. En este bloque se integran las actividades relacionadas con la memoria y el trabajo manual, planteadas como espacios para ejercitar habilidades al tiempo que se fomenta la participación.

Actividades más lúdicas

La tercera vertiente corresponde al ámbito social y de ocio, con propuestas grupales que favorecen el encuentro entre los participantes y la actividad compartida. El taller de Cartas y Bingo forma parte de esta programación, dentro de una oferta que tradicionalmente ha buscado también contribuir a combatir la soledad no deseada y mantener una actividad social durante el curso.

En esta nueva edición, el programa contará con seis talleres y tendrá un precio de 72 euros. Las sesiones se distribuirán de lunes a viernes, con actividades tanto en horario de mañana como de tarde. Informática contará con turnos los lunes y martes por la mañana, mientras que el resto de propuestas se desarrollarán fundamentalmente durante las tardes, en sesiones de 16.00 a 17.30 y de 17.30 a 19.00 horas, según cada actividad.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 14 al 30 de septiembre. Las personas interesadas podrán formalizarla en la Concejalía de Bienestar Social, en la calle Doctor Martino, los lunes, miércoles y viernes.

Musicoterapia, otra propuesta

Junto al Programa de Mayores, la Concejalía de Bienestar Social oferta también Musicoterapia, una actividad dirigida a niños y niñas con discapacidad que se desarrollará igualmente entre octubre de 2026 y mayo de 2027. Su precio será de 120 euros.

De esta forma, la programación del área municipal para el próximo curso incorpora esta propuesta diferenciada del programa específico dirigido a las personas mayores, manteniendo abierto el mismo periodo de preinscripción, del 14 al 30 de septiembre.