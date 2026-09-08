La deuda por habitante en Benavente pasa de 276 a 154 euros en dos años

La Cuenta General del Ayuntamiento de Benavente correspondiente al ejercicio 2025 refleja, según la Concejalía de Hacienda, una mejora de la situación económica municipal, con una reducción significativa del endeudamiento y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

El principal dato aportado es la evolución de la deuda. A finales de 2023 ascendía a 4.752.000 euros, mientras que al cierre de 2025 se situó en 2.701.406,07 euros, lo que supone una reducción superior al 43% en dos años. Durante 2025 se reconocieron 1.197.410,13 euros en cuotas de amortización de préstamos y no se formalizó ninguna nueva operación de crédito.

La deuda representa actualmente el 15,32% de los derechos liquidados por operaciones corrientes. También se ha reducido el endeudamiento por habitante, que ha pasado de unos 276 euros en 2023 a 154 euros en 2025, una disminución aproximada del 44%.

El Ayuntamiento vincula esta evolución a una política de reducción progresiva del endeudamiento "sin recurrir a nuevas operaciones de crédito". El equipo de Gobierno de PP y Vox sostiene, además, que la reducción de la deuda se ha producido "sin paralizar la actividad municipal" y mientras se mantenían las inversiones.

La Cuenta General recoge un resultado positivo de 241.101,54 euros y un remanente de Tesorería para gastos generales de 2.281.399,86 euros. A 31 de diciembre de 2025, la administración municipal disponía de 10.971.345,15 euros en fondos líquidos. Asimismo, durante todo el ejercicio se cumplió el periodo medio de pago a proveedores, siempre según la Concejalía de Hacienda.

Puerta el Noroeste

El Ayuntamiento destaca el volumen de financiación procedente de otras Administraciones. En 2025 recibió 11.485.938,21 euros en subvenciones destinadas tanto a inversiones como a gastos corrientes. Entre ellas se encuentra la financiación vinculada al proyecto Puerta del Noroeste, en el que la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, han comprometido conjuntamente cerca de 8,95 millones de euros, de los que más de 5,77 millones ya han sido reconocidos.

La reducción del endeudamiento, según Hacienda, no ha impedido mantener las inversiones. Durante 2025 aumentó el Patrimonio Municipal de Suelo con la incorporación de terrenos obtenidos mediante expropiación para el desarrollo del suelo industrial del Puerta del Noroeste. También se destinaron 28.075,63 euros a activos intangibles, entre ellos aplicaciones informáticas, desarrollos, páginas web y bases de datos.

En materia administrativa, el Ayuntamiento registró 2.980 facturas durante 2025, de las que 273 llegaron en papel. El porcentaje de facturas en este formato descendió del 10% de 2024 al 9,70%. Además, 128 facturas fueron rechazadas por no disponer de IBAN, aunque 92 de esos proveedores aportaron posteriormente la información bancaria requerida.

La plantilla media municipal estuvo formada durante el ejercicio por 66 funcionarios, 82 trabajadores laborales fijos y 76 temporales, incluidos los vinculados a programas subvencionados. La temporalidad se redujo tras los procesos de estabilización culminados en 2024, aunque el Ayuntamiento reconoce la existencia de falta de efectivos en algunas áreas.

La Concejalía de Hacienda atribuye parte del incremento de los costes de servicios extraordinarios, horas extras y productividad a "la falta de efectivos, bajas" y al aumento de actividades municipales, además de a las sucesivas subidas salariales.

Incremento del padrón

Por otro lado, los datos del padrón municipal reflejan un incremento de población de 17.229 habitantes en 2023 a 17.533 en 2025, 304 vecinos más. El equipo de Gobierno considera este cambio de tendencia demográfica "un indicador positivo para la actividad económica y social de Benavente".

Desde Hacienda se defiende que la evolución recogida en la Cuenta General permite afrontar los próximos ejercicios con una situación económica "más saneada y sostenible" y con mayor capacidad para destinar recursos a servicios públicos, infraestructuras y espacios públicos.