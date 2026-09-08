Benavente busca profesor para la enseñanza de castellano a los inmigrantes

El Ayuntamiento de Benavente saca a licitación el servicio del Área de Enseñanza del Español del Centro Municipal de Atención al Inmigrante, una prestación destinada a facilitar el aprendizaje del idioma entre la población extranjera residente en la ciudad y favorecer su integración social y laboral.

Las clases abarcarán tres niveles de competencia. El A1 está dirigido a personas que desconocen por completo el castellano, mientras que el A2 parte de una comprensión y expresión elementales y un vocabulario básico. El nivel B1 está orientado a quienes ya comprenden y expresan ideas y pueden mantener una comunicación.

El programa también contempla un Taller de Alfabetización dirigido a personas adultas, con contenidos relacionados con el lenguaje hablado y la lectura y escritura. La formación busca además facilitar el conocimiento del entorno más cercano, desde el barrio y la ciudad hasta los centros sanitarios y educativos, así como aspectos relacionados con la educación, la salud, el empleo, el ocio, el transporte o la alimentación.

La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar un máximo de cuatro años. El presupuesto de licitación asciende a 14.789,92 euros por anualidad, mientras que el importe total previsto para los cuatro años alcanza los 59.159,68 euros. El pliego establece un IVA del 0%, al considerar que la enseñanza de idiomas está exenta de este impuesto.

Horarios y días

La prestación se desarrollará, con carácter general, de lunes a viernes entre las 16.00 y las 20.30 horas durante el periodo comprendido entre octubre y mayo, con una dedicación semanal de 22,5 horas. El servicio no se prestará durante junio, julio, agosto y septiembre, salvo actuaciones puntuales acordadas por el Ayuntamiento.

El aula se encuentra en el Centro Municipal de Atención al Inmigrante de la avenida El Ferial, 92, y tiene capacidad para quince personas, además de un despacho destinado al profesorado. El Ayuntamiento aporta también las instalaciones, mobiliario, conexión a internet, equipo informático, material de oficina, limpieza, agua, luz y calefacción. La empresa adjudicataria tendrá que asumir los materiales educativos que se entreguen al alumnado.

El contrato exige que la enseñanza siga los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y trabaje las cuatro destrezas comunicativas, expresión oral, comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión escrita. La metodología también estará orientada a fomentar la autonomía, el conocimiento de los recursos disponibles, la integración social y el intercambio cultural.

La persona encargada de impartir las clases tendrá que contar con un título de Grado o Licenciatura relacionado con el objeto del contrato, al menos 50 horas de formación específica en Español como Lengua Extranjera y acreditar un mínimo de 100 horas de experiencia como profesor de español para extranjeros.

Entre las tareas previstas también figuran la coordinación con las distintas áreas del Centro Municipal de Atención al Inmigrante, asociaciones locales y agentes sociales relacionados con la inmigración. El servicio realizará además un seguimiento de la evolución de la población inmigrante en Benavente y comarca y elaborará informes sobre las actuaciones desarrolladas y posibles líneas de mejora.

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar las sustituciones necesarias del profesorado, asumir los costes derivados de su personal y aportar los seguros correspondientes. En caso de que las actividades se dirijan a menores, el personal deberá disponer del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

El servicio del Área de Enseñanza del Español forma parte de las actuaciones previstas por el Centro Municipal de Atención al Inmigrante para facilitar el aprendizaje del idioma y el conocimiento del entorno, con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables en riesgo de exclusión social.