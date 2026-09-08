Auxilio y protección, la otra cara de la Policía Local de Benavente

La Policía Local de Benavente recibe cada día avisos que poco tienen que ver con multas o controles de tráfico. Personas mayores que necesitan ayuda, menores que requieren protección, conflictos entre vecinos, emergencias en domicilios o establecimientos y situaciones en las que los servicios sanitarios precisan apoyo forman parte también de la actividad cotidiana de los agentes. Labores que la Concejalía de Seguridad Ciudadana quiere poner en valor.

Una parte habitual de estas intervenciones está relacionada con personas mayores que viven solas, especialmente por caídas en sus domicilios. En los últimos días, una mujer de avanzada edad solicitó ayuda para regular la calefacción de su vivienda y otra vecina con problemas de visión requirió asistencia porque no conseguía enchufar el televisor. En ambos casos, una patrulla acudió al domicilio y resolvió la situación.

En otras ocasiones, la actuación resulta decisiva. Recientemente, el 112 alertó a los agentes después de que los familiares de una mujer mayor que vivía sola no consiguieran localizarla durante unas 24 horas. Con la colaboración de los Bomberos, accedieron a la vivienda y localizaron a la mujer caída en el baño y desorientada. Tras recibir una primera asistencia, fue trasladada al hospital. Los agentes atienden también casos de personas mayores desorientadas en la vía pública, activaciones de dispositivos SOS y búsquedas, en ocasiones junto a la Guardia Civil.

Agentes de la Policía Local de Benavente, durante las fiestas del Toro. / E. P.

Protección de menores y conflictos vecinales

La protección de menores constituye otro ámbito de actuación. Durante las fiestas del Toro Enmaromado, varios permanecieron temporalmente en dependencias municipales hasta ser recogidos. En otra intervención, una patrulla acudió después de que unos ciudadanos alertaran de que un niño pequeño salía repetidamente de un portal para comprobar si sus padres habían regresado, mientras su hermano, de muy corta edad, permanecía en el interior de la vivienda.

Los agentes intervienen asimismo ante conflictos vecinales por ruidos, discusiones, molestias o discrepancias en comunidades de propietarios. Escuchan a las partes, intentan mediar e informan sobre las vías de actuación. Entre los casos recientes figura el aviso de una persona que denunció que habían arrojado un líquido, aparentemente gasoil o disolvente, en el rellano de su vivienda, llegando incluso al interior. La afectada manifestó que era la segunda vez que sufría un hecho similar y fue informada de su derecho a denunciar ante la Guardia Civil.

También reciben avisos por situaciones familiares con personas muy alteradas o violentas, en las que deben valorar el riesgo y coordinarse, cuando es necesario, con sanitarios o Guardia Civil. Del mismo modo, prestan apoyo a los servicios sanitarios, facilitando el acceso a domicilios o garantizando su seguridad durante determinadas intervenciones.

Una patrulla de la Policía Local en un supermercado de la calle Herreros que había sufrido un asalto. / E. P.

Apoyo al comercio y hostelería

Comercios y establecimientos hosteleros recurren igualmente a los agentes ante problemas de distinta naturaleza. Entre las actuaciones recientes figura la atención a una trabajadora agredida, un conflicto relacionado con el pago de una consumición y el aviso por la presencia de una culebra en un establecimiento. A ello se suman incendios, accidentes, indisposiciones o riesgos en edificios, junto al trabajo habitual en tráfico, seguridad ciudadana, controles, prevención y seguimiento de situaciones de violencia de género.

La Policía Local mantiene así una labor de proximidad durante todo el año, atendiendo situaciones muy diferentes y prestando auxilio a vecinos, establecimientos y otros servicios públicos.