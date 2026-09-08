Asensio defiende la tramitación técnica de las licencias otorgadas a la instalación sanitaria

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha asegurado no tener conocimiento oficial de la querella presentada por tres comunidades de vecinos de la avenida de El Ferial contra el Ayuntamiento por las obras de la clínica privada ubicada en los bajos del inmueble. Según explicó, "no ha llegado al registro de Alcaldía" ninguna notificación y tampoco le ha sido comunicada por el área de Urbanismo. Añadió que, por las fechas, podría no haberse recibido aún: "yo he cogido vacaciones más adelante", señaló, indicando que ningún técnico le ha informado de la entrada de escritos relacionados con la querella.

Asensio ha confirmado que la clínica cuenta con licencia urbanística y que su tramitación incluyó "varios requerimientos de documentación", algo que calificó como habitual en expedientes de esta naturaleza. Explicó que los técnicos municipales solicitaron correcciones y aportaciones para adaptar el proyecto "al Plan General o a la normativa sectorial" aplicable, y que la licencia fue finalmente concedida por la Junta de Gobierno Local. La alcaldesa recordó que recientemente se produjo también la "toma de razón del final" de obra.

La regidora ha defendido la actuación de los técnicos municipales, a quienes describió como "muy pulcros, muy de medirlo todo al milímetro". Subrayó que el expediente tuvo un seguimiento constante por parte del técnico responsable y que, al estar la obra situada "enfrente del Ayuntamiento", su evolución era visible en todo momento. Asensio afirmó que esta supervisión contribuyó a la tranquilidad del equipo de Gobierno respecto a la corrección del procedimiento.

"Un asunto entre particulares"

Asensio señaló que el conflicto por los daños derivados de las obras es, en su opinión, un asunto "entre particulares", en referencia a la relación entre la empresa Recoletas y los vecinos del edificio. Según afirmó, la información que recibió en su momento es que la empresa "sí que estaba asumiendo las obras de los edificios" afectando a elementos comunes.

La alcaldesa insistió en que las licencias se conceden siempre "con base a los informes técnicos previos" y que la Junta de Gobierno actúa conforme a esos dictámenes. Aseguró también que no ha intervenido en las reuniones técnicas mantenidas entre los redactores del proyecto y los servicios municipales, y que su papel se limita a firmar los requerimientos de subsanación cuando así se lo trasladan los técnicos.

Asensio fue tajante al afirmar que es "impensable" que una obra de este calado careciera de licencia urbanística y subrayó que la competencia para otorgarlas no es exclusivamente suya y que el procedimiento se basa en la actuación técnica y en la aprobación colegiada de la Junta de Gobierno.