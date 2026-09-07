Transparencia exige once expedientes al Ayuntamiento de Benavente tras una batería de denuncias del PSOE

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha tramitado un conjunto de expedientes de reclamación promovidos por la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín Guerra, relativos a la falta de acceso a información pública en diversas áreas de gestión municipal. Según las notificaciones oficiales, se han abierto procedimientos de reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública tras los escritos remitidos por la concejala en los últimos meses, que superan la treintena y de los que restan por resolver casi dos terceras partes.

De momento la Comisión ha admitido a trámite once expedientes vinculados a solicitudes de información pública no atendidas por el Ayuntamiento. En todos ellos, el órgano de transparencia ha requerido al consistorio la remisión del expediente administrativo completo y un informe sobre su actuación.

Entre los expedientes admitidos figura uno relativo a las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. La reclamación se centra en la falta de acceso a los datos de dichas liquidaciones, y la Comisión ha solicitado al Ayuntamiento la documentación íntegra. Otro aborda la información sobre las horas extraordinarias realizadas y abonadas en 2024 a los trabajadores del parque de bomberos. La Comisión ha requerido el expediente administrativo completo y un informe sobre la gestión de esta solicitud.

Fiestas y ferias

En materia de gasto festivo, un tercer expediente se refiere al pago de dos partidas presupuestarias relacionadas con fiestas populares y festejos, mientras que un cuarto solicita información sobre la partida del programa “otras ferias”. Ambos han sido admitidos y trasladados al Ayuntamiento para su respuesta.

También solicita el proyecto o memoria de las obras de modificación del vallado del Hospital de Benavente y de la instalación de cámaras de vigilancia en la zona del mercadillo. La Comisión ha requerido la documentación completa y la explicación de la actuación municipal.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, autora de las denuncias ante el Comisionado. / J. A. G.

En el ámbito de personal, se reclama la relación de puestos de trabajo interinos que no se han podido incluir en el proceso de estabilización, e igualmente se solicita información sobre las percepciones por asistencia a la Junta de Gobierno Local en mayo, junio y julio de 2024.

La fiscalización económica es objeto de varios expedientes: el relativo a los reparos de intervención municipal emitidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025; una solicitud de información sobre los movimientos en una partida presupuestaria y copia del informe del interventor; la reclamación de información sobre la ejecución del anexo de inversiones del ejercicio 2025; y la solicitud de datos sobre la eliminación de tres plazas de zona ORA.

Junto a estos once expedientes admitidos, la Comisión ha dictado tres resoluciones de inadmisión, correspondientes a los expedientes derivados de denuncias o peticiones que no constituyen solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia. Versan sobre la Feria de Abril, la Policía Local y la convocatoria de Comisiones Informativas. El comisionado precisa que los tres casos, por diversos motivos, quedan fuera del ámbito de la Ley de Transparencia.