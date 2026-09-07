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Transparencia exige once expedientes al Ayuntamiento de Benavente tras una batería de denuncias del PSOE

Las reclamaciones admitidas abarcan tributos, personal, obras, reparos, ferias y ORA, mientras que tres se inadmiten por quedar fuera de la Ley

Sede del Comisionado de Transparencia y del Procurador del Común en León.

Sede del Comisionado de Transparencia y del Procurador del Común en León. / J. A. G.

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J. A. Gil

Benavente

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha tramitado un conjunto de expedientes de reclamación promovidos por la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín Guerra, relativos a la falta de acceso a información pública en diversas áreas de gestión municipal. Según las notificaciones oficiales, se han abierto procedimientos de reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública tras los escritos remitidos por la concejala en los últimos meses, que superan la treintena y de los que restan por resolver casi dos terceras partes.

De momento la Comisión ha admitido a trámite once expedientes vinculados a solicitudes de información pública no atendidas por el Ayuntamiento. En todos ellos, el órgano de transparencia ha requerido al consistorio la remisión del expediente administrativo completo y un informe sobre su actuación.

Entre los expedientes admitidos figura uno relativo a las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. La reclamación se centra en la falta de acceso a los datos de dichas liquidaciones, y la Comisión ha solicitado al Ayuntamiento la documentación íntegra. Otro aborda la información sobre las horas extraordinarias realizadas y abonadas en 2024 a los trabajadores del parque de bomberos. La Comisión ha requerido el expediente administrativo completo y un informe sobre la gestión de esta solicitud.

Fiestas y ferias

En materia de gasto festivo, un tercer expediente se refiere al pago de dos partidas presupuestarias relacionadas con fiestas populares y festejos, mientras que un cuarto solicita información sobre la partida del programa “otras ferias”. Ambos han sido admitidos y trasladados al Ayuntamiento para su respuesta.

También solicita el proyecto o memoria de las obras de modificación del vallado del Hospital de Benavente y de la instalación de cámaras de vigilancia en la zona del mercadillo. La Comisión ha requerido la documentación completa y la explicación de la actuación municipal.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, autora de las denuncias ante el Comisionado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, autora de las denuncias ante el Comisionado. / J. A. G.

En el ámbito de personal, se reclama la relación de puestos de trabajo interinos que no se han podido incluir en el proceso de estabilización, e igualmente se solicita información sobre las percepciones por asistencia a la Junta de Gobierno Local en mayo, junio y julio de 2024.

La fiscalización económica es objeto de varios expedientes: el relativo a los reparos de intervención municipal emitidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025; una solicitud de información sobre los movimientos en una partida presupuestaria y copia del informe del interventor; la reclamación de información sobre la ejecución del anexo de inversiones del ejercicio 2025; y la solicitud de datos sobre la eliminación de tres plazas de zona ORA.

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Junto a estos once expedientes admitidos, la Comisión ha dictado tres resoluciones de inadmisión, correspondientes a los expedientes derivados de denuncias o peticiones que no constituyen solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia. Versan sobre la Feria de Abril, la Policía Local y la convocatoria de Comisiones Informativas. El comisionado precisa que los tres casos, por diversos motivos, quedan fuera del ámbito de la Ley de Transparencia.

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