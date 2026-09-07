Somacyl reduce la deuda municipal de la Mancomunidad del agua de Benavente y los Valles a 710.445 euros y rehace las cuotas

La Mancomunidad de Municipios ETAP Benavente y Los Valles y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) han formalizado una adenda al convenio de cooperación firmado el 9 de diciembre de 2025 para la financiación, ejecución y explotación del abastecimiento mancomunado de agua a Benavente y los Valles del Tera. La nueva adenda se firma tras la subrogación del servicio y en un contexto en el que la facturación del agua ha aumentado en los municipios mancomunados, lo que ha motivado que varios alcaldes hayan trasladado quejas y solicitado reuniones urgentes que, según fuentes municipales, aún no se han convocado.

La nueva adenda será abordada en una asamblea aún por convocar. En el documento se incorporan las deudas existentes de los ayuntamientos hacia la mancomunidad a fecha 12 de agosto de 2026.

El convenio original recogía el pago de 1.099.934,28 euros de Somacyl a Acuaes por cuenta de la Mancomunidad, en concepto de consumos de agua adeudados correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 y a los meses de enero y febrero de 2026. Según la adenda, ese pago se efectuó el 31 de marzo de 2026 en la cuenta de la Mancomunidad, y la deuda pendiente de los ayuntamientos frente a la entidad quedó reflejada por importe de 1.100.000 euros en las tarifas del Anexo I, "a pagar por los Ayuntamiento a Somacyl, en base a un reparto de deuda de cada ayuntamiento durante el plazo de negociación del convenio".

Recaudación desde marzo

Desde marzo de 2026 la Mancomunidad ha recaudado de los ayuntamientos un total de 389.488,71 euros, cantidad que ahora se ingresa a Somacyl en la cuenta indicada en la adenda. Como consecuencia de este ingreso, el documento establece que la deuda actual pendiente a la Mancomunidad es de 710.445,57 euros.

La cifra de 710.445,57 euros se configura como la nueva deuda municipal pendiente con la Mancomunidad, distribuida entre los 32 ayuntamientos integrados en el sistema de abastecimiento mancomunado. El cuadro de tarifas incluido en el Anexo I detalla todos los componentes fijos y variables de la tarifa, manteniendo el término variable en 0,1596 €/m³.

La tarifa incluida en la adenda, que deberá ser aprobada en asamblea. / J. A. G.

La adenda también contempla la situación de aquellos ayuntamientos que no tenían deuda previa con la Mancomunidad, que figuran con “0,00” euros en la columna de deuda anticipada y en la de nueva cuota de deuda.

El documento firmado por la Presidencia de la Mancomunidad y alcaldesa de Benavente, y el Consejero Delegado de Somacyl establece que, como consecuencia de la modificación del reparto de la tarifa, la sociedad, “procederá a emitir abono a los Ayuntamientos, de la parte de la tarifa modificada que haya sido facturada hasta la fecha”.

La adenda precisa que los 201.220,37 euros recogidos en la columna “Fijo aportación amortización Acuaes (€/año)” corresponden a los 968.419,40 euros pendientes del convenio inicial de Acuaes, “a amortizar a 5,25 años con un interés del 3,25 %”.En cuanto a la revisión anual de la tarifa, la adenda recoge una fórmula que pondera la evolución de los costes de explotación: mano de obra (30 %), energía (40 %) e IPC (30 %).

La sociedad deberá presentar antes del 25 de enero de cada año a la Comisión de Seguimiento la documentación justificativa para el cálculo de la revisión de la tarifa.El texto dedica un apartado al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del sistema. El nuevo documento será sometido a aprobación en una próxima asamblea de la Mancomunidad.

La tarifa anterior a la adenda según figuraba en un nuevo anexo del convenio. / J. A. G.

La adenda incorpora un reajuste profundo del sistema de deuda municipal respecto al cálculo original incluido en el convenio de diciembre de 2025. En aquel documento, la deuda anticipada de los ayuntamientos ascendía a 895.000 euros, con una cuota anual conjunta de 52.429,42 euros, según el cuadro oficial del convenio inicial. En cambio, la adenda firmada en julio de 2026 fija la deuda real pendiente en 710.445,57 euros, tras descontar los 389.488,71 euros recaudados y transferidos a Somacyl. Este ajuste reduce la deuda global en 184.554,43 euros, lo que obliga a rehacer todas las cuotas anuales y los fijos de amortización de Acuaes.

La diferencia más significativa se observa en municipios con grandes importes asignados en el convenio inicial. Benavente pasa de una deuda anticipada de 300.000 euros y una cuota anual de 17.574,11 euros a una deuda recalculada de 79.089,37 euros y una cuota anual de 4.633,08 euros. Otros municipios, como Castrogonzalo, Manganeses de la Polvorosa, Micereces de Tera o San Cristóbal de Entreviñas, ven igualmente modificadas sus cuotas anuales, en algunos casos con descensos y en otros con incrementos derivados del nuevo reparto.