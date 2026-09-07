Una prestataria de Benavente deberá pagar 19.000 euros de un crédito que no había firmado

La Audiencia Provincial de Zamora ha estimado íntegramente el recurso presentado por una empresa especializada en la compra de créditos, revocando la sentencia dictada en Benavente que había rechazado la reclamación de un préstamo por falta de firma.

El tribunal concluye que el contrato quedó acreditado y que la deuda pendiente asciende a 19.309,30 euros, al considerar probado que Caixabank concedió el préstamo y lo cedió posteriormente a la entidad reclamante, Investcapital, una mercantil dedicada a adquirir créditos cedidos por entidades financieras. La Sala recuerda que la cesión fue comunicada mediante póliza notarial y reconocida judicialmente sin oposición, por lo que resulta inadmisible cuestionarla en la fase de apelación.

La defensa había sostenido que la ausencia de firma manuscrita o certificación electrónica cualificada impedía demostrar la aceptación del contrato, pero la Audiencia Provincial rechaza este argumento y afirma que la validez del consentimiento se deduce de la conducta de la prestataria, que recibió el capital en su cuenta y abonó voluntariamente las primeras cuotas hasta marzo de 2023, un comportamiento que constituye un acto concluyente de aceptación.

Importe recibido

El tribunal subraya que la demandada no negó haber recibido el importe íntegro del préstamo ni haber pagado las primeras mensualidades, y que la certificación de saldo deudor acredita que dejó de abonar diez cuotas consecutivas, lo que motivó el vencimiento anticipado del contrato.

Para la Sala, resulta incompatible haber recibido el dinero, haberlo integrado en el patrimonio y haber iniciado su devolución, y posteriormente alegar falta de consentimiento para eludir la obligación de pago.

La deuda queda acreditada mediante el certificado bancario, que detalla capital pendiente, amortizaciones impagadas, intereses y comisiones, fijando el importe total en 19.309,30 euros a fecha de mayo de 2024, un documento que goza de presunción de verosimilitud conforme a los usos mercantiles.

La Audiencia Provincial concluye que el impago de diez cuotas constituye un incumplimiento grave que habilita a la entidad financiera a declarar el vencimiento anticipado y exigir la devolución inmediata del saldo deudor, por lo que declara resuelto el contrato y condena a la prestataria al pago de la deuda, los intereses y las costas de ambas instancias.