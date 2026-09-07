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Pobladura del Valle baja el telón de un verano cargado de actividades

La Asociación Cultural El Atardecer organiza una jornada de convivencia con comida de hermandad y actividades lúdicas

Jornada de convivencia en Pobladura del Valle.

Jornada de convivencia en Pobladura del Valle. / C. B.

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Eva Ponte

Pobladura del Valle ha puesto el punto final a su intensa programación veraniega con una jornada de convivencia organizada por la Asociación «El Atardecer». Una cita pensada para compartir mesa y buenos momentos una vez finalizadas las fiestas y las numerosas actividades desarrolladas durante los meses de verano.

La jornada celebrada el fin de semana ha tenido como plato principal un arroz a la zamorana, acompañado de bebidas y postres, en un ambiente de convivencia entre los asistentes. El encuentro ha servido también para poner en valor una etapa estival repleta de actos culturales y sociales que han contado con una respuesta positiva.

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Jornada de convivencia en Pobladura del Valle.

Jornada de convivencia en Pobladura del Valle. / C. B.

La celebración se prolongó con una propuesta de bingos musicales y tradicionales, que pusieron el toque lúdico a una jornada concebida para disfrutar juntos y cerrar el verano de la mano de la asociación.

Jornada de convivencia en Pobladura del Valle.

Jornada de convivencia en Pobladura del Valle. / C. B.

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