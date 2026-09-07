Pobladura del Valle baja el telón de un verano cargado de actividades
La Asociación Cultural El Atardecer organiza una jornada de convivencia con comida de hermandad y actividades lúdicas
Pobladura del Valle ha puesto el punto final a su intensa programación veraniega con una jornada de convivencia organizada por la Asociación «El Atardecer». Una cita pensada para compartir mesa y buenos momentos una vez finalizadas las fiestas y las numerosas actividades desarrolladas durante los meses de verano.
La jornada celebrada el fin de semana ha tenido como plato principal un arroz a la zamorana, acompañado de bebidas y postres, en un ambiente de convivencia entre los asistentes. El encuentro ha servido también para poner en valor una etapa estival repleta de actos culturales y sociales que han contado con una respuesta positiva.
La celebración se prolongó con una propuesta de bingos musicales y tradicionales, que pusieron el toque lúdico a una jornada concebida para disfrutar juntos y cerrar el verano de la mano de la asociación.
- Nueve meses de cárcel por desvío de fondos de un club de cazadores de la comarca de Benavente
- Una empresa de Benavente se enfrenta a multas mensuales de 32.500 euros tras incumplir un bando municipal
- El pimiento de Benavente mantiene el precio en la feria de septiembre
- Vecinos de Villaferrueña piden una auditoría externa de ocho años de la gestión municipal del alcalde y su equipo
- Un accidente por alcance entre dos turismos en Camarzana de Tera se salda con tres heridos
- El morrón, un pimiento con escasa producción en la comarca de Los Valles que mantiene intacto su valor
- Que alguien ponga fin a este sufrimiento', la petición a las instituciones ante la incertidumbre en la fábrica de Losán
- El físico y matemático Antonio Turiel analiza en Benavente el impacto del biogás y del hidrógeno verde