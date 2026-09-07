La mirada artística de Fernando González Marrón, una vida entre el fuego y el hierro

Después de toda una vida entre el hierro, el fuego y el trabajo de taller, Fernando González Marrón continúa dando forma a sus ideas. La jubilación le ha permitido disponer de más tiempo para una faceta que, en realidad, nunca fue ajena a su oficio, según explica. Porque mucho antes de que las piezas que ahora presenta nacieran simplemente por afición, Fernando ya había convertido el trabajo profesional de la forja en una manera de crear.

El Centro Cultural Soledad González de Benavente muestra desde este lunes la exposición en la que este artista local presenta unas cuarenta piezas de forja artística, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de septiembre en las salas principales de la planta noble y en la sala del Procurador, coincidiendo con el horario de apertura de la Biblioteca Municipal.

Fernando González Marrón, junto a una de sus obras en Casa Solita. / E. P.

Su trayectoria está ligada desde niño a este oficio. Hijo y nieto de herreros de Navianos de Valverde, aprendió junto a su familia los secretos de un trabajo que después desarrolló profesionalmente durante décadas. Pasó por una cerrajería antes de marcharse a Madrid, donde permaneció doce años y donde también trabajó junto al artista José Luis Alonso Coomonte, realizando trabajos de forja y esculturas diseñadas por él.

Después vendrían años de trabajo en el taller, primero en Mózar y posteriormente en Benavente, donde salieron de sus manos numerosas piezas para viviendas, particulares y administraciones. Entre ellas se encuentran algunos elementos que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, como las rejas del antiguo Mercado de Abastos, la escultura de la rotonda de acceso del Centro de Transportes de Benavente o la de acceso a la ciudad donde se puede leer en forja "Benavente", además de otros trabajos realizados en distintos puntos de la comarca.

Exposición de Fernando González Marrón, en Casa Solita. / E. P.

Pero reducir aquella trayectoria a la de un herrero sería quedarse corto. En su manera de trabajar siempre hubo espacio para la imaginación, el diseño y la búsqueda de soluciones propias. Según explicaba Fernando a este medio, en su trabajo no copiaba las piezas, sino que las realizaban siguiendo sus propias ideas y cuando recibía un dibujo o una fotografía, en el taller de los Hermanos González Marrón podían reproducirlo de forma artesanal.

Ahora, jubilado, dispone de una libertad diferente. Ya no trabaja sometido a las necesidades del mercado ni a los encargos que marcaron buena parte de su vida profesional. Puede dedicar sus ratos de ocio a hacer aquello que le apetece y dejar que el hierro siga siendo el material con el que desarrolla su creatividad.

Exposición de Fernando González Marrón, en Casa Solita. / E. P.

Inauguración de la exposición

«Una vez que yo me jubilé, dije, pues tengo que dedicarme a hacer estas esculturas», explicó durante la presentación de la exposición.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, destacó durante la inauguración la trayectoria de este artesano muy conocido en la ciudad y en la comarca y puso especialmente en valor algunos de sus trabajos más reconocibles. "Entre ellos se encuentra la forja del Mercado de Abastos, una obra que, según señaló, se ha conservado precisamente por su valor artístico".

También el Castillo de la Mota está presente en la exposición, junto a otras piezas relacionadas con Benavente. La muestra permite así acercarse a una parte de una trayectoria mucho más amplia.

Exposición de Fernando González Marrón, en Casa Solita. / E. P.

La concejala de Cultura, Mercedes Benítez, quiso precisamente reivindicar ese valor durante la inauguración. Habló de un oficio basado en «paciencia, dedicación, esfuerzo, hierro, golpes precisos y fuego» y destacó la capacidad de transformar un material duro y resistente en piezas de gran belleza.

Y quizá esa transformación sea una de las mejores maneras de entender el trabajo de Fernando. El hierro ha sido durante décadas su herramienta de trabajo, pero también el material sobre el que ha dejado su imaginación. Antes, a través de encargos y trabajos profesionales. Ahora, con más libertad y tiempo para desarrollar sus propias ideas, asegura.

"El que venga, que se cree su propia opinión"

En la exposición no hay, además, una interpretación cerrada. Fernando prefiere que cada persona que se acerque a sus piezas las mire y saque sus propias conclusiones. Las temáticas son variadas y algunas figuras pueden despertar lecturas diferentes según quien las contemple.

«El que venga a visitarla se cree su misma opinión», explica el artista. Incluso poner nombre a las piezas puede convertirse en una tarea compleja. «Para buscar los títulos es casi tan complicado como para hacer la pieza», reconoce.

Por eso, Fernando no pretende explicar al visitante qué debe encontrar en cada escultura. Prefiere dejarle espacio para mirar, descubrir detalles y construir su propia interpretación.

Exposición de Fernando González Marrón, en Casa Solita. / E. P.

Alrededor de cuarenta piezas permiten ahora hacerlo en el Centro Cultural Soledad González. Son solo una pequeña muestra, como reconocía la concejala, de todo lo que Fernando conserva en su taller después de tantos años dedicado a la forja.

Noticias relacionadas

Una pequeña muestra, pero también una buena oportunidad para contemplar desde otra perspectiva el trabajo de un artesano que durante toda su vida profesional convirtió el hierro en piezas útiles, decorativas y artísticas y que, ya jubilado, continúa frente al fuego y el metal, esta vez con algo más de tiempo para crear a su manera.