Izquierda Unida reclama que los ayuntamientos se pronuncien sobre la subrogación de la ETAP Benavente y Los Valles a Somacyl

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Benavente ha solicitado una reunión urgente de la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles y ha reiterado la petición de que los plenos de los ayuntamientos que la integran se pronuncien sobre la subrogación de la gestión del abastecimiento de agua desde Acuaes a Somacyl, operación que implica la cesión de la explotación, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura mancomunada durante 25 años desde el pasado 1 de abril.

La nueva gestión de Somacyl se enmarca en el convenio de cooperación entre la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, con el Ayuntamiento de Benavente y la Mancomunidad de municipios ETAP Benavente y Los Valles para la ampliación y mejora del sistema de abastecimiento mancomunado, con una inversión prevista de 2,5 millones de euros, de los que 1 millón corresponde a la Diputación y 1,5 millones a la Junta. Según el comunicado, esta operación financiera y de inversión está destinada a garantizar la viabilidad del suministro y ha conllevado una actualización al alza de la tarifa individual que corresponde sufragar a cada municipio mancomunado.

Entre las consecuencias económicas señaladas, Izquierda Unida destaca la emisión de la primera factura de Somacyl, con incrementos de precio que en algunos casos alcanzan “casi un incremento del 40%”, la ruptura del coste único y la existencia de precios diferentes para los pueblos, así como el desconocimiento de los criterios aplicados en los costes fijos que se cobran a cada municipio. El comunicado indica además que en esa primera factura Somacyl “cargó 205.000€ de ‘deuda inexistente’, en la que se incluía ayuntamientos sin deuda”, extremo que ha generado malestar en varias corporaciones locales.

Aportaciones

El Ayuntamiento de Benavente ha visto incrementada su aportación a la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles en 165.000 euros, una “necesidad derivada de la reestructuración del modelo de gestión del ciclo integral del agua tras la firma del convenio formalizado entre la Mancomunidad y la empresa pública Somacyl”, según recoge la Memoria de Alcaldía citada en el comunicado. En ese documento se señala que “como consecuencia directa de esta operación financiera y de inversión destinada a garantizar la viabilidad del suministro, se ha producido una actualización al alza de la tarifa individual que corresponde sufragar a cada municipio mancomunado”.

En el plano laboral, Izquierda Unida recuerda que los tribunales han declarado injustificada la modificación sustancial de condiciones laborales aplicada por Somacyl a un trabajador subrogado, en concreto su complemento de antigüedad, al pretender la empresa aplicar su propio convenio y no el estatal. Este pronunciamiento judicial se cita como un elemento más del contexto generado tras el cambio de gestión de la ETAP Benavente y Los Valles.

Pese a todas estas circunstancias, el comunicado subraya que, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la nueva gestión, no se ha convocado ninguna Asamblea de la Mancomunidad, “y eso que varios municipios la consideraban urgente”. Izquierda Unida afirma que esta ausencia de reuniones constata “el oscurantismo en todo lo concerniente a la ETAP Benavente y Valles”, al no haberse debatido ni acordado en sede mancomunada las implicaciones del convenio con Somacyl.

El origen de la actual situación se remonta al convenio suscrito en diciembre de 2011 por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Benavente y Los Valles con Aguas de las Cuencas del Norte, empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para la explotación de la infraestructura. Posteriormente, esta entidad desapareció y la gestión pasó a ACUAES (Aguas de las Cuencas de España). El comunicado precisa que el cambio de gestión a Somacyl se materializó en octubre de 2024 y entró en vigor el pasado 1 de abril, sin que los 32 ayuntamientos que integran la Mancomunidad hayan adoptado acuerdos en sus plenos para autorizar la subrogación-cesión de Acuaes en Somacyl.

Acuerdos plenarios

Izquierda Unida considera esencial que los ayuntamientos se pronuncien mediante acuerdos plenarios sobre la autorización de la subrogación de Acuaes a Somacyl y sobre el nuevo convenio, recordando que “si en el Convenio hasta ahora vigente con Acuaes los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles entonces se pronunciaron en los correspondientes Plenos al efecto, igualmente lo tienen que hacer con esta subrogación en la que hay mucho en juego”. La formación sostiene que todas las modificaciones de convenios aprobados por pleno deben ser ratificadas también por los plenos municipales, y no únicamente por los representantes en la Mancomunidad.

El grupo municipal registró el 23 de febrero una solicitud en el Ayuntamiento de Benavente para que los servicios jurídicos emitieran un informe sobre si el Pleno debía pronunciarse y adoptar acuerdo en relación con la autorización de la subrogación de ACUAES a SOMACYL y respecto al nuevo convenio con Somacyl. Según el comunicado, esta solicitud “ni ha sido respondida ni parece haya sido tomada en consideración”, por lo que Izquierda Unida insiste en la necesidad de contar con un informe jurídico municipal que corrobore que el proceso seguido ha sido el correcto.

La subrogación a Somacyl implica un cambio de titularidad administrativa en la gestión del agua, que deja de depender del Ministerio de Medio Ambiente para pasar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. “Con este traspaso, ahora es SOMACYL, que depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Se ha traspasado la gestión del agua del Ministerio a la autonomía”, recoge el comunicado. Izquierda Unida señala que esta transferencia se ha realizado “por el ‘código 33’ (por arte de birlibirloque), sin contar con los Ayuntamientos, y sólo con la Mancomunidad”.

En el ámbito de la contratación pública, el comunicado cita el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que permite a una Administración encargar de manera directa la gestión de un servicio siempre que el adjudicatario sea considerado medio propio y se ejerza sobre él un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios. Izquierda Unida indica que este encargo directo a Somacyl “chirría un tanto con lo indicado en la normativa”, y apunta que la patronal del agua, la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), expresó en marzo sus críticas a la Junta de Castilla y León por “municipalizar” el servicio con una empresa instrumental como Somacyl, que ya gestionaba el agua urbana de 432 núcleos de población antes de firmar los convenios de Benavente y Valles y de Toro.

Estación de tratamiento de agua potable en Sitrama de Tera. / J. A. G.

Respecto al modelo de gestión, el comunicado sostiene que “lo que interesaría a la Mancomunidad y sería lo razonable es que fuera la propia Mancomunidad la que sacara a licitación la contratación la gestión de la misma”. Izquierda Unida señala que, llegado el momento, será Somacyl la que tenga que recurrir a una empresa de gestión, contratando una compañía para llevar la gestión y ejecutar las mejoras y actuaciones durante los años de vigencia del convenio, operación de la que esa empresa “va a obtener mucho dinero”.

En relación con las inversiones, Izquierda Unida se pregunta en el comunicado si “hay que estar haciendo obras cada dos por tres” y si la infraestructura está mal dimensionada o presenta defectos pese a no tener tantos años. La formación reitera que la solución idónea sería que la Mancomunidad hubiera sacado a contratar la gestión del servicio, de modo que el dinero obtenido de canon y obras de mejora revirtiera en actuaciones sobre las redes de abastecimiento de los ayuntamientos que componen la Mancomunidad.

El comunicado también pone el foco en la propiedad de la infraestructura, señalando que los ayuntamientos están pagando la parte de la obra que les corresponde, el 10% de un total de 3.000.000 euros, pero la titularidad sigue perteneciendo a la “otra parte contratante”, inicialmente Aguas de las Cuencas del Norte, después Acuaes y ahora Somacyl, “que ha pasado a ser la dueña”. Izquierda Unida resume esta situación afirmando que “al parecer los ayuntamientos mancomunados seguimos pagando una obra y una infraestructura que no es nuestra”.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida concluye su comunicado insistiendo en “el deber de los Ayuntamientos de pronunciarse mediante acuerdos de pleno” sobre la subrogación y el nuevo convenio con Somacyl, y en la necesidad de que la Mancomunidad convoque una Asamblea para abordar de forma conjunta las consecuencias económicas, jurídicas y de gestión derivadas del cambio de operador en el ciclo integral del agua. El texto está fechado en Benavente a 1 de septiembre de 2026.