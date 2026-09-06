Zamora Decide denuncia el estado “de sopa verde” del estanque de la plaza San Francisco en Benavente

Zamora Decide ha difundido un comunicado en el que afirma que continúa recibiendo quejas por la falta de limpieza y ornato en distintos puntos de la ciudad de Benavente. Según la formación, estas quejas se dirigen específicamente a la actuación del equipo de gobierno municipal, del Partido Popular y Vox, en materia de conservación de espacios públicos.

El comunicado se centra de manera concreta en el estanque situado en la plaza San Francisco, un espacio urbano en el que se encuentran los juzgados de la localidad y el Hospital de la Piedad. Zamora Decide describe este estanque como un elemento representativo del entorno, por su proximidad a edificios judiciales y sanitarios, y subraya que su estado actual es objeto de preocupación por parte de vecinos y usuarios de la zona. La formación indica que la localización del estanque, en un área de tránsito ciudadano y de servicios públicos, refuerza la relevancia de su mantenimiento.

Según la formacion, el estanque viene presentando desde hace unos meses un color verdoso cada vez más intenso, que habría evolucionado hasta convertirse, “en una sopa”. Zamora Decide atribuye esta transformación visual del agua a un proceso progresivo, que se habría desarrollado durante un periodo prolongado sin que se adoptaran medidas correctoras. “Dicho estanque viene presentando desde hace unos meses un color verdoso cada vez más intenso que ha degenerado hasta convertirse en una sopa.”

Falta de limpieza y mantenimiento

La formación señala que esta situación se deriva, de forma clara, de la proliferación de microalgas en el interior del estanque. En el comunicado se indica que este fenómeno, según se expone, debería ser conocido por la concejalía de Medio Ambiente como una consecuencia directa de la ausencia de mantenimiento y limpieza adecuados. Zamora Decide vincula la presencia de microalgas con la falta de actuaciones preventivas y correctivas sobre la calidad del agua y el estado general del estanque.

En el texto se sostiene que la proliferación de microalgas podría haberse evitado mediante el uso de un alguicida u otros sistemas de tratamiento apropiados. La formación menciona expresamente la posibilidad de aplicar productos específicos para el control de algas o de implementar soluciones técnicas que mantengan el agua en condiciones óptimas.

Otra imagen sobre el color verdoso del agua del estanque en la plaza de San Francisco. / Z. D.

El comunicado plantea, además, una pregunta sobre la respuesta política que pueda ofrecer el equipo de gobierno municipal ante esta situación. Zamora Decide se interroga en el texto sobre si el gobierno local va a atribuir la responsabilidad de este caso al Gobierno central o si recurrirá a otras explicaciones para justificar el estado del estanque. “Cabe preguntarse si el equipo de gobierno municipal también va a culpar al gobierno central de esta nueva dejación o si va a poner otra variopinta excusa para ocultar que ha renunciado a gestionar el cuidado y limpieza de la ciudad.”

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La formación concluye su comunicado insistiendo en la necesidad de una gestión activa del cuidado y limpieza de la ciudad. En el texto se subraya que el mantenimiento de espacios como el estanque de la plaza San Francisco forma parte de las competencias municipales y se presenta como un ejemplo de la situación que, según Zamora Decide, se estaría produciendo en otros puntos de Benavente. La referencia al estanque se utiliza como caso concreto para ilustrar las quejas recibidas sobre limpieza y ornato urbano.