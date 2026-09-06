El físico y matemático Antonio Turiel analiza en Benavente el impacto del biogás y del hidrógeno verde

La Casa de la Cultura de Benavente acogerá el próximo 17 de septiembre, a las 20:00 horas, una charla informativa sobre las plantas de biogás e hidrógeno verde proyectadas en la comarca. El acto, organizado por la plataforma Stop Biogás Comarca de Benavente, contará con la colaboración de Zamora En Pie y la Asociación Vecinal En Defensa del Valle, entidades que han impulsado diversas acciones de sensibilización sobre los efectos de estas instalaciones en el entorno rural.

El encuentro estará encabezado por el científico Antonio Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), conocido por su trabajo en el ámbito de la energía y la sostenibilidad. Turiel, físico y matemático, es autor de numerosos estudios sobre el declive energético y la transición hacia modelos más sostenibles.

Su intervención abordará los aspectos técnicos y medioambientales de las plantas de biogás y de hidrógeno verde, así como su relación con el consumo de recursos naturales y el impacto en el territorio.

Efectos sobre el paisaje

La presentación correrá a cargo de la doctora ingeniera agrónoma Laura Zanfaño, quien introducirá el contexto local y los objetivos de la charla. Según el cartel del evento, el lema “Con biogás e hidrógeno verde, ni agua ni turismo de calidad” resume la preocupación de los colectivos convocantes por las posibles consecuencias sobre el agua, el paisaje y la actividad turística de la zona.

La iniciativa se enmarca en el movimiento ciudadano que desde hace meses cuestiona la implantación de macroplantas de biogás y proyectos de hidrógeno verde en la comarca de Benavente. Estos grupos sostienen que la falta de información pública y la dimensión industrial de las propuestas podrían alterar el equilibrio ambiental y económico del territorio, motivo por el cual promueven encuentros divulgativos como el programado para septiembre.

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Cartel de la convocatoria de la conferencia de Turiel. / S. B. C. B.

El cartel del acto, de estética reivindicativa, muestra una escena simbólica en la que un toro con máscara antigás avanza entre personas con mascarillas, bajo un cielo cubierto por humo industrial y los edificios más reconocibles de Benavente, como la Torre del Caracol y la iglesia de Santa María del Azogue. La imagen pretende ilustrar la tensión entre la tradición local y los nuevos desafíos medioambientales que plantea la expansión de estas tecnologías energéticas.