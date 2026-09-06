Una empresa de Benavente se enfrenta a multas mensuales de 32.500 euros tras incumplir un bando municipal

El Ayuntamiento de Benavente ha dictado una orden de ejecución definitiva para la limpieza de maleza y suciedad del solar situado en la calle de los Tejares número 54, propiedad de la sociedad anónima Cerámica Benavente, tras constatarse su incumplimiento del Bando Municipal de limpieza de solares y el riesgo de incendio derivado del estado de la parcela. La orden conlleva, en caso de incumplimiento, la imposición de una multa coercitiva mensual de 32.553 euros.

El origen de la actuación municipal se encuentra en un Bando de Alcaldía aprobado y publicado el 7 de abril de 2026, que concedía un plazo de dos meses, hasta el 7 de junio, para que los propietarios de solares y otros terrenos de propiedad particular cumplieran las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato público previstas en la Ordenanza Cívica. En dicho Bando se recordaba que los solares debían mantenerse "permanentemente limpios y en condiciones de salubridad", libres de escombros, residuos y maleza, y que debían realizarse tareas de desratización y desinfección, según se recoge en el texto municipal.

Significativamente, el 23 de junio se produjo un fuego en la zona que asoló buena parte de la extensión de maleza poniendo en riesgo las viviendas próximas. El fuego llegó a subir por la ladera y los restos del mismo se dejaron notar al borde del parque infantil del barrio San Isidro.

Aspecto de la zona tras el incendio ocurrido el 23 de junio. | J. A. G.

Transcurrido el plazo de dos meses, la Policía Local emitió un informe fechado el 29 de junio de 2026, tres días después del incendio, en el que se indicaba que el solar de la calle de los Tejares 54 presentaba maleza con riesgo de incendio, lo que evidenciaba el incumplimiento de las obligaciones de limpieza fijadas por la Alcaldía y la Ordenanza Cívica Municipal.

Posteriormente, un informe técnico municipal de fecha 15 de julio de 2026 valoró el coste de la limpieza del solar, que cuenta con una superficie catastral de 40.388 metros cuadrados, en 325.537,14 euros, IVA incluido. El decreto recoge que, una vez concluido el plazo de ejecución de la orden, la Policía Local constató que la parcela “continúa sin limpiar, por lo que está incumpliendo el Bando Municipal”.

La Ley de Urbanismo de Castilla y León habilita a los municipios para dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios a realizar las obras necesarias para mantener sus inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, a costa de los titulares y en cumplimiento del deber de conservación. El Reglamento de Urbanismo establece que las obras ordenadas deben ejecutarse con cargo a los propietarios, salvo que su importe supere el límite del deber legal de conservación, circunstancia que se descarta para este caso.

El texto también recuerda que, cuando exista peligro inminente de daños para las personas o bienes, las órdenes de ejecución deben cumplirse de modo inmediato, en la forma indicada en las propias órdenes, sin que ello pueda implicar la demolición, ni siquiera parcial, de Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración. El decreto considera que sobre los solares que no han cumplido su deber de limpieza, como el de la calle Tejares 54, "existe riesgo para las personas y los bienes, por la acumulación de maleza y suciedad que pudiera derivar en riesgos de incendios, u otros para la salud". Se da la circunstancia de que una de las estructuras de la zona está habitada, según los vecinos.

El Ayuntamiento ha ordenado la limpieza de maleza y suciedad del solar de la calle de los Tejares a la mercantil propietaria y le concede un plazo improrrogable de diez días desde la recepción de la notificación para realizar la limpieza del solar. También apercibe a la empresa de que, en caso de no cumplir la orden de ejecución en el plazo señalado, el Ayuntamiento podrá optar por la ejecución subsidiaria a costa del propietario o por la imposición de multas coercitivas, hasta un límite de diez.

En el caso concreto de este solar, el decreto fija que el importe de cada multa coercitiva podría ascender a 32.553,71 euros, al estimarse el valor de las obras ordenadas en 325.537,14 euros, según el informe técnico emitido por la Técnico de Medio Ambiente.