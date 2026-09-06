Sucesos
Un accidente por alcance entre dos turismos en Camarzana de Tera se salda con tres heridos
Sacyl moviliza recursos terrestres y un helicóptero medicalizado para atender a las tres personas heridas
El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha reportado un accidente vial ocurrido a las 11.12 horas de este domingo en el término municipal de Camarzana de Tera a la altura del número 129 de la carretera nacional N-525. Dos turismos han colisionado por alcance según los datos facilitados por el centro de coordinación de emergencias.
Como consecuencia del golpe, se han registrado tres personas heridas, una de ellas un varón de unos 75 años, que han requerido atención sanitaria en el lugar del accidente.
Tras la recepción de la llamada, el centro de emergencias 112 ha trasladado la información del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Operaciones (COS) de Zamora y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, siguiendo los protocolos establecidos para la gestión de accidentes de circulación en la red viaria de la comunidad autónoma.
Emergencias Sanitarias–Sacyl ha movilizado diversos recursos asistenciales hasta el punto kilométrico donde se ha producido el golpe por alcance, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS).
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