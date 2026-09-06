Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: política fiscalCentro de datos de IA en Zamora: 500 empleos directosCarril bici en RoalesZamora CF - UD Logroñés
instagramlinkedin

Sucesos

Un accidente por alcance entre dos turismos en Camarzana de Tera se salda con tres heridos

Sacyl moviliza recursos terrestres y un helicóptero medicalizado para atender a las tres personas heridas

Un helicóptero medicalizado ha acudido al lugar del accidente en Camarzana de Tera.

Un helicóptero medicalizado ha acudido al lugar del accidente en Camarzana de Tera. / J. A. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. Gil

Benavente

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha reportado un accidente vial ocurrido a las 11.12 horas de este domingo en el término municipal de Camarzana de Tera a la altura del número 129 de la carretera nacional N-525. Dos turismos han colisionado por alcance según los datos facilitados por el centro de coordinación de emergencias.

Como consecuencia del golpe, se han registrado tres personas heridas, una de ellas un varón de unos 75 años, que han requerido atención sanitaria en el lugar del accidente.

Tras la recepción de la llamada, el centro de emergencias 112 ha trasladado la información del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Operaciones (COS) de Zamora y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, siguiendo los protocolos establecidos para la gestión de accidentes de circulación en la red viaria de la comunidad autónoma.

Noticias relacionadas

Emergencias Sanitarias–Sacyl ha movilizado diversos recursos asistenciales hasta el punto kilométrico donde se ha producido el golpe por alcance, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueve meses de cárcel por desvío de fondos de un club de cazadores de la comarca de Benavente
  2. Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”
  3. El pimiento de Benavente mantiene el precio en la feria de septiembre
  4. El morrón, un pimiento con escasa producción en la comarca de Los Valles que mantiene intacto su valor
  5. Que alguien ponga fin a este sufrimiento', la petición a las instituciones ante la incertidumbre en la fábrica de Losán
  6. La Diputación incautará el aval de 18.000 euros si la empresa no corrige las incidencias en Fuentes de Ropel
  7. Benavente se convierte en un museo sobre ruedas con 125 vehículos clásicos llegados de toda España
  8. Santibáñez de Vidriales calienta motores para sus fiestas con monólogos, poesía y una intensa programación

Un accidente por alcance entre dos turismos en Camarzana de Tera se salda con tres heridos

Un accidente por alcance entre dos turismos en Camarzana de Tera se salda con tres heridos

Zamora Decide denuncia el estado “de sopa verde” del estanque de la plaza San Francisco en Benavente

Zamora Decide denuncia el estado “de sopa verde” del estanque de la plaza San Francisco en Benavente

Una empresa de Benavente se enfrenta a multas mensuales de 32.500 euros tras incumplir un bando municipal

El físico y matemático Antonio Turiel analiza en Benavente el impacto del biogás y del hidrógeno verde

El físico y matemático Antonio Turiel analiza en Benavente el impacto del biogás y del hidrógeno verde

Vecinos de Villaferrueña piden una auditoría externa de ocho años de la gestión municipal del alcalde y su equipo

Un motorista de 75 años sale herido de un accidente en Benavente

Benafest 2026 arranca en Benavente con dos días de música en Las Pavas

Benafest 2026 arranca en Benavente con dos días de música en Las Pavas

¿Quieres ser Miss Zamora? Se buscan candidatas hasta el 12 de septiembre

Tracking Pixel Contents