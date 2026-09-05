Un motorista de 75 años sale herido de un accidente en Benavente

A las 20.06 horas de la tarde de este sábado 5 de septiembre se producía un accidente en la calle Cartagena de Indias de Benavente cuando un motorista se caía de su vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora con el objetivo de gestionar la situación, así como una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl que han atendido al varón de 75 años, que aunque se encontraba consciente, requería asistencia médica.