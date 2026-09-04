Stop Biogás Comarca de Benavente cuestiona las macrofactorías de biogás y su digestato en Barcial del Barco

Unos cuarenta vecinos de Barcial del Barco participaron el jueves por la tarde en la conferencia de Stop Biogás Comarca de Benavente, centrada en las consecuencias de la implantación de macroempresas y macrofactorías destinadas al tratamiento de residuos mediante plantas de biogás. Durante la intervención se describieron los efectos que, según la organización, pueden derivarse de estos proyectos sobre el entorno, la población y las actividades agrarias de la comarca, con especial atención al papel de los digestatos generados en el proceso.

Uno de los ejes del encuentro fue el digestato, el residuo resultante del proceso de digestión anaerobia en las plantas de biogás. Los ponentes lo describieron como un producto altamente problemático cuando se elabora con una mezcla indiscriminada de residuos, aludiendo a su potencial impacto sobre suelos y aguas si se aplica sin control en terrenos agrícolas.

La organización quiso precisar su posición respecto a las actuales granjas de la zona, diferenciándolas de los nuevos proyectos de macrofactorías. En la charla se indicó que no se oponen a las explotaciones ganaderas ya implantadas ni a su actividad ordinaria, sino al modelo de grandes plantas centralizadas de tratamiento de residuos.

Subvenciones y microplantas

Entre los asistentes se encontraban ganaderos de la zona, que, según la organización, se mostraron acuerdo con los planteamientos expuestos durante la conferencia. La presencia de profesionales del sector se destacó como un elemento relevante, al vincular directamente las preocupaciones sobre las macroplantas de biogás con quienes gestionan explotaciones ganaderas y agrícolas en el territorio.

El sistema de subvenciones asociado a las plantas de biogás y a la gestión de residuos fue otro de los aspectos abordados. Los ponentes reclamaron que las ayudas públicas vinculadas a estos proyectos se orienten hacia los ganaderos locales, en lugar de concentrarse en grandes empresas promotoras de macrofactorías.

La propuesta expuesta durante la charla pasa por sustituir el modelo de macroplantas por un sistema de microplantas vinculadas directamente a cada explotación. Los intervinientes plantearon que cada ganadero gestione los residuos generados en su propia granja y los aplique en sus tierras, reduciendo así la concentración de residuos en grandes instalaciones y favoreciendo una proporcionalidad distinta en la composición del digestato.

En este esquema, la proporcionalidad del digestato adquiere un papel clave. En la situación actual descrita por la organización, en los digestores de las macroplantas se introducirían todo tipo de residuos, incluyendo animales muertos y restos de laboratorio, lo que incrementaría la carga contaminante del producto final.

Otro momento de la charla en Barcial del Barco. / J. A. G.

Frente a esa realidad, los ponentes defendieron un digestato con mayoría de residuos agrícolas. La propuesta concreta pasa por que alrededor del 80% del material introducido en los digestores proceda de restos vegetales, como residuos de maíz, paja u otros subproductos agrícolas, mientras que el 20% restante se corresponda con purines generados en las propias granjas.

La consecuencia de este cambio en la composición sería, según los conferenciantes de Stop Biogás, un digestato con nutrientes menos contaminantes que los asociados a las macroplantas proyectadas. La organización vincula así la naturaleza del residuo final a la procedencia de los materiales introducidos en los digestores, subrayando la importancia de limitar la presencia de residuos ganaderos y de origen no agrícola.

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La charla abordó también las implicaciones en materia de salud pública. Los intervinientes afirmaron que resulta “dificilísimo vivir en el entorno de estas macrofactorías” y advirtieron de que los efectos se extenderían, según sus cálculos, a un radio mínimo de 15 kilómetros alrededor de las instalaciones.