Seguridad Ciudadana
El nuevo coche híbrido de la Policía Local de Benavente, por renting único y urgente
El Ayuntamiento adjudica el arrendamiento del vehículo policial por más de 77.000 euros
El Ayuntamiento de Benavente ha formalizado la contratación, en régimen de arrendamiento tipo renting y sin opción de compra, de un vehículo para el servicio de la Policía Local, con un importe total de 77.588,64 euros, de los que 64.122,84 euros corresponden al precio neto y 13.465,80 euros al IVA.
La iniciativa ha partido del propio servicio de Policía Local, que ha propuesto la adquisición de un vehículo mediante arrendamiento en la modalidad de renting "a fin de reducir los costes del vehículo incluyendo a través de una cuota mensual durante la duración del contrato los servicios de mantenimiento completo, revisiones, reparaciones de averías, seguros, impuestos, etc", con el objetivo de cubrir las necesidades para la prestación de las competencias municipales "de la forma más eficiente posible" El vehículo será de tipo híbrido, de bajas emisiones, opción expresamente recogida en el expediente "para mejorar la eficiencia de la flota actual".
En el plazo de presentación de ofertas solo concurre la empresa AT Capital, S.L., cuya propuesta fue analizada por la Mesa de Contratación el pasado día 17 de agosto, procediéndose a la apertura de la documentación administrativa y de los criterios cuantificables automáticamente, así como de la oferta económica, conforme a lo previsto en los pliegos que rigen la licitación.
La valoración de la propuesta se desglosa en varios criterios: reducción del plazo de entrega del vehículo en 15 días, con una puntuación de 20; mayor baja realizada sobre el precio del contrato, con un valor aportado por la mesa de 64.122,72 euros y 60 puntos; oferta de mandos integrados en el volante para luces prioritarias y sirena, con 10 puntos; y reducción del cargo por kilómetro excedido a 0,00 euros, también con 10 puntos, alcanzando un total de 100 puntos en los criterios valorables automáticamente. La Mesa de Contratación concluyó que era la oferta (la única) más ventajosa. n
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