Nueve meses de cárcel por desvío de fondos de un club de cazadores de la comarca de Benavente

La Audiencia Provincial de Zamora ha dictado una sentencia de conformidad en la que condena a dos antiguos miembros de la junta directiva del Club Deportivo de Cazadores de San Vicente, con sede en la localidad de Calzada de Tera, a nueve meses de prisión por un delito de administración desleal relacionado con la gestión de los fondos de la entidad. La resolución declara firme la condena tras la manifestación expresa de las partes de no recurrirla.

Los dos condenados formaban parte de la dirección del club desde una junta celebrada en junio de 2014, ocupando respectivamente la presidencia y la secretaría de la entidad, y estaban autorizados para operar en la cuenta bancaria del Club Deportivo de Cazadores de San Vicente abierta en una entidad de Caja Rural de Zamora. Según la sentencia, "la mayor fuente de ingresos del club eran el pago de las tarjetas por parte de los socios, así como los ingresos procedentes de monterías con las invitaciones a terceros, debiéndose ingresar estas cuotas en la cuenta titularidad del club".

Cada socio debía abonar anualmente 450 euros por su tarjeta, cantidad que se entregaba al presidente de la junta directiva, quien en ocasiones no ingresaba esas cuotas en la cuenta del club y las utilizaba para pagar trabajos en el coto de caza, sin que haya quedado acreditado qué importes fueron efectivamente ingresados y cuáles no. La resolución añade que el club organizaba monterías, batidas y partidas de caza, vendiendo puestos a 60 euros, y que parte de ese dinero se destinó al pago de fiestas o comidas organizadas, sin que se haya podido determinar el importe total no ingresado.

Retirada de fondos

Además de esas prácticas, la sentencia recoge tres retiradas concretas de efectivo de la cuenta del club con la firma autorizada de ambos directivos: "Los días 26 de octubre de 2015 y 4 de abril de 2016 se retiraron de la cuenta a nombre del club con la firma autorizada de los dos investigados sendos importes de 2.000 euros. El día 13 de mayo de 2019 habiendo ya cesado en su cargo se retiró de la cuenta el importe de 2.597,67 euros. Estas cantidades no han sido devueltas al club". Estas operaciones se consideran parte del delito de administración desleal por el que se les condena.

En el ámbito penal, la Audiencia Provincial impone a cada uno de los dos directivos una pena de 9 meses de prisión, acompañada de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La sentencia se dicta en trámite de juicio oral por conformidad, después de que el Ministerio Fiscal modificara sus conclusiones iniciales y las partes —acusación particular, acusados y defensas— se mostraran de acuerdo con la nueva calificación y las penas solicitadas.

En cuanto a la responsabilidad civil, la resolución fija una indemnización conjunta y solidaria de 7.000 euros a favor del Club Deportivo de Cazadores de San Vicente, cantidad que los condenados deberán abonar a la entidad perjudicada. La Audiencia Provincial señala que la ejecución del hecho descrito como delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados y concreta esa cifra como la suma finalmente acordada tras la conformidad con la petición del Ministerio Fiscal.

La sentencia acuerda también la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad durante un plazo de dos años, al carecer ambos condenados de antecedentes penales y cumplirse los requisitos legales para dicha medida. La suspensión queda condicionada a que no cometan ningún hecho delictivo en ese periodo, de modo que el ingreso en prisión solo se haría efectivo en caso de quebrantamiento de esa condición.

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La Audiencia ha declarado las costas del procedimiento de oficio y hace constar que el fallo fue dictado “in voce” en audiencia pública, notificándose personalmente a los condenados y quedando la resolución firme en el mismo acto. La causa se había iniciado a raíz de una querella presentada por el Club Deportivo de Cazadores de San Vicente y tramitada inicialmente como diligencias previas en el Tribunal de Instancia de Benavente antes de su remisión a la Audiencia Provincial de Zamora.