Fuentes de Ropel denuncia ante Transparencia el bloqueo del alumbrado público del programa DUS 5000

El Ayuntamiento de Fuentes de Ropel ha presentado una queja formal ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León por la falta de respuesta suficiente de la Diputación Provincial de Zamora en relación con los problemas del alumbrado público municipal vinculados al programa DUS 5000. El Consistorio ha solicitado información y documentación sobre la actuación subvencionada y sobre las incidencias que afectan al servicio de alumbrado exterior desde noviembre de 2025, sin obtener hasta la fecha una contestación que considere adecuada.

El origen del conflicto se sitúa en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Fuentes de Ropel y la Diputación Provincial de Zamora para la renovación del alumbrado público municipal en el marco del programa DUS 5000. En la cláusula tercera del convenio, relativa a las “Obligaciones de la Diputación de Zamora”, se establece que corresponde a la institución provincial realizar todos los actos de contratación de las obras, elaborar, supervisar, aprobar y replantear los proyectos de ejecución, asumir las obligaciones derivadas de la gestión de la subvención y hacer entrega al Ayuntamiento de las luminarias y de la instalación una vez concluida la ejecución de las obras y formalizada el acta de recepción.

Desde noviembre de 2025, la empresa adjudicataria no ha concluido la instalación objeto del convenio y la actuación permanece inacabada a fecha actual, según consta en el requerimiento formal remitido por el alcalde de Fuentes de Ropel a la Diputación de Zamora el 21 de mayo de 2026. En dicho escrito se indica que no se ha producido la recepción formal de la obra ni su entrega al Ayuntamiento, pese a los reiterados escritos y comunicaciones enviados previamente por el Consistorio.

Detalle de los trabajos inconclusos denunciados por el Ayuntamiento. | J. A. G.

La instalación ejecutada presenta, de acuerdo con la documentación municipal, diversas deficiencias técnicas y falta de operatividad que afectan al servicio de alumbrado público. Entre ellas se enumeran luminarias instaladas que no funcionan o presentan fallos de encendido y servicio, cortes de iluminación y apagones parciales en distintos puntos del municipio, deficiencias técnicas que impiden el correcto funcionamiento del servicio público esencial y la inoperatividad total o parcial del sistema de telegestión, elemento incluido en el proyecto subvencionado y en las condiciones técnicas de la actuación.

El Ayuntamiento señala la ausencia de una instalación plenamente operativa, terminada y susceptible de recepción conforme. A esta situación se añade de manera significativa el paso peatonal de la N-610. Todas las noches sufre un apagón y todas las noches es necesario resetear el cuadro de mandos, según el alcalde, Andrés González.

Incumplimientos

En el requerimiento formal, el Consistorio sostiene que la situación descrita constituye un incumplimiento material de las obligaciones asumidas por la Diputación Provincial en el convenio suscrito, al ser dicha administración la responsable de la contratación, supervisión, ejecución, control y correcta finalización de la actuación, así como de las obligaciones derivadas de la subvención. El Ayuntamiento afirma que no puede trasladarse a la entidad local responsabilidad alguna respecto de una obra no finalizada ni recepcionada, manteniendo que la Diputación continúa siendo responsable de la ejecución, finalización, supervisión, control y subsanación de deficiencias hasta que se produzca la recepción definitiva y entrega formal de la instalación.

El estado actual del alumbrado exterior está ocasionando, según el Ayuntamiento, un grave perjuicio al servicio público municipal, afectando a la seguridad y al interés público, además del normal funcionamiento de un servicio esencial para los vecinos. Advierte también de un eventual riesgo de incumplimiento respecto de las obligaciones derivadas del programa DUS 5000, al no encontrarse la actuación correctamente finalizada ni recepcionada.

Una luminaria del programa Dus 5000 sin conexión. | J. A. G.

En el apartado relativo a la responsabilidad por daños y accidentes, el Ayuntamiento deja constancia de que la situación de cortes de iluminación, apagones parciales, luminarias fuera de servicio y deficiencias en el funcionamiento del alumbrado público, derivadas de una instalación no finalizada, defectuosa y no recepcionada formalmente, supone un riesgo evidente para la seguridad de personas y bienes. Se indica que dicha situación puede ocasionar accidentes, daños materiales o perjuicios a terceros, y se señala que cualquier eventual responsabilidad patrimonial, civil o administrativa que pudiera derivarse deberá exigirse a quien resulte responsable en los términos legalmente procedentes.

El Ayuntamiento atribuye a la Diputación Provincial de Zamora, en su condición de entidad contratante, beneficiaria de la subvención y responsable de la ejecución, supervisión y correcta finalización de la actuación, las obligaciones de control, vigilancia y subsanación hasta que se produzca la recepción formal y entrega definitiva de la instalación al Consistorio en correcto estado de funcionamiento. Todo ello se entiende sin perjuicio de la depuración de responsabilidades que pudiera corresponder a la empresa adjudicataria o a terceros conforme al ordenamiento jurídico vigente.

En mayo formuló una serie de solicitudes concretas a la Diputación. Entre ellas, que se proceda de manera inmediata e inaplazable al cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas en el convenio, adoptando las medidas necesarias para la finalización efectiva de la obra; que se requiera formalmente a la empresa adjudicataria la inmediata terminación de la instalación y la subsanación de todas las deficiencias técnicas existentes; que se reparen o sustituyan todas las luminarias defectuosas o fuera de servicio; y que se ponga en funcionamiento de manera efectiva y completa el sistema de telegestión, conforme a las condiciones técnicas y prestaciones previstas en el proyecto aprobado.

El Consistorio pidió además que, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del escrito, se remitiera al Ayuntamiento un informe detallado sobre el estado del expediente, las actuaciones ejecutadas, las incidencias detectadas, las medidas correctoras adoptadas y el plazo definitivo de finalización. Asimismo, pide que se deje constancia expresa de que, mientras no exista finalización íntegra, correcto funcionamiento y entrega formal de la instalación mediante la correspondiente acta de recepción, la responsabilidad administrativa, contractual y patrimonial derivada de la actuación deberá depurarse en los términos legalmente procedentes, conforme al convenio suscrito y al ordenamiento jurídico aplicable.

Acciones legales

En el mismo documento, el Ayuntamiento insiste en que, mientras la obra no esté finalizada, subsanada y formalmente recepcionada, cualquier eventual responsabilidad derivada de accidentes, daños o perjuicios ocasionados como consecuencia de cortes de iluminación, apagones, deficiencias técnicas o mal funcionamiento de la instalación deberá depurarse y exigirse a los responsables de la ejecución, supervisión y control de la actuación, conforme al convenio y al ordenamiento jurídico aplicable.

El requerimiento incluye un apercibimiento expreso en el que se advierte que, de persistir la situación de incumplimiento o de no adoptarse las medidas oportunas en el plazo indicado, el Ayuntamiento se reserva el ejercicio de cuantas acciones administrativas, patrimoniales y legales procedan en defensa de sus intereses y de los intereses generales de sus vecinos. Entre esas posibles actuaciones se menciona la exigencia de responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados y la puesta en conocimiento de los órganos competentes en materia de control y fiscalización de subvenciones públicas.

Cuadro de luces de una de las zonas afectadas por las deficiencias de la instalación. / J. A. G.

En paralelo a este requerimiento, el Ayuntamiento ha remitido sucesivos escritos y solicitudes a la institución reclamando información sobre las actuaciones realizadas, las incidencias detectadas, las medidas correctoras adoptadas y los plazos previstos para conseguir el correcto funcionamiento de la instalación. Según la nota de prensa municipal, el Consistorio continúa sin disponer de una respuesta suficiente que permita conocer con claridad las causas de los problemas y las medidas previstas para solucionarlos definitivamente, tras casi diez meses de incidencias y reclamaciones.

La preocupación del Ayuntamiento se centra en la situación cotidiana del alumbrado público, con cortes, apagones y luminarias fuera de servicio que pueden dejar calles y espacios públicos con iluminación insuficiente. La documentación municipal señala que esta circunstancia puede afectar a las condiciones de seguridad de peatones, conductores y vecinos, especialmente durante las horas nocturnas, y recuerda que ya se advirtió formalmente a la Diputación de que las deficiencias existentes pueden generar riesgos de accidentes, daños materiales o perjuicios a terceros.

El problema se agrava en momentos de aumento de población en el municipio. La nota de prensa recoge que, durante la celebración de la Zona Festival, Fuentes de Ropel llegó a duplicar su población, incrementando la utilización de calles, plazas y espacios públicos mientras los problemas del alumbrado continuaban sin resolverse definitivamente. Se añade que en aproximadamente quince días se celebrarán las fiestas de Fuentes de Ropel, cuando se prevé una importante llegada de vecinos, familiares y visitantes, con la posibilidad de que la población se cuatriplique.

El Ayuntamiento subraya que estos acontecimientos no son el origen del problema, sino una demostración de la necesidad de disponer permanentemente de un alumbrado fiable y seguro. En la nota de prensa se indica que “el alumbrado público no es un problema de las fiestas ni de un evento concreto. Es un servicio esencial que debe funcionar correctamente cada noche del año”, y se recalca que, después de casi diez meses de incidencias y reclamaciones, Fuentes de Ropel exige respuestas, responsabilidades y, sobre todo, una solución.

Otra vista de la zona peatonal afectadas por los apagones constantes. / J. A. G.

Ante la falta de contestación suficiente, el Ayuntamiento ha decidido poner los hechos en conocimiento del Comisionado de Transparencia de Castilla y León. En su escrito, el Consistorio solicita que se valore la actuación de la Diputación Provincial de Zamora ante la falta reiterada de respuesta y que, dentro de las competencias del Comisionado, se inste a la institución provincial a responder expresamente y facilitar la información y documentación que legalmente corresponda. El Ayuntamiento considera especialmente grave carecer de esa información cuando se trata de una actuación relacionada directamente con un servicio público esencial y con incidencias que pueden afectar a la seguridad de los vecinos.

La nota de prensa recuerda que la instalación no ha sido formalmente recepcionada ni entregada al Ayuntamiento y que el convenio suscrito atribuye a la Diputación Provincial obligaciones relacionadas con la contratación de las obras, la gestión de la subvención y la entrega al Consistorio de las luminarias y de la instalación una vez concluida correctamente la ejecución y formalizada el acta correspondiente. El Ayuntamiento ya dejó constancia formal de que las eventuales responsabilidades derivadas de accidentes, daños o perjuicios relacionados con los fallos, interrupciones o deficiencias de la instalación deberán determinarse y exigirse a quien legalmente corresponda, conforme al convenio y al ordenamiento jurídico.

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En la misma nota se recoge la posición del Ayuntamiento respecto a la necesidad de actuaciones efectivas: se reclama a la Diputación Provincial la finalización de la instalación, la subsanación de las deficiencias, la reparación o sustitución de las luminarias defectuosas y la garantía del correcto funcionamiento del sistema de telegestión. El Consistorio afirma que continuará utilizando todos los mecanismos administrativos y legales a su alcance hasta obtener una solución definitiva, insistiendo en que el alumbrado público es un servicio esencial que debe funcionar correctamente cada noche del año.