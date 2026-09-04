La Diputación incautará el aval de 18.000 euros si la empresa no corrige las incidencias en Fuentes de Ropel

La Diputación de Zamora incautará el aval de la empresa granadina que ejecutó el Programa DUS 5000 en Fuentes de Ropel si no subsana antes del jueves las deficiencias detectadas y denunciadas por el Ayuntamiento. El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, explicó ayer que el programa DUS 5000 se ha ejecutado mediante una dirección de obra externa, con proyecto y dirección contratados específicamente para estas actuaciones.

Faúndez, que respondió a la denuncia del Ayuntamiento ante el Comisionado de Transparencia por los casi diez meses de apagones que padece una parte de la localidad por las obras del programa, indicó que el Ayuntamiento de Fuentes de Ropel trasladó diversas incidencias relacionadas con el funcionamiento de la instalación, entre ellas problemas en la telegestión y una luminaria sin conexión.

El presidente afirmó que la Diputación ha cumplido todos los procedimientos administrativos previstos y que el primer paso fue solicitar al director de obra externo la verificación de las incidencias. Explicó que, una vez recibido el informe técnico, el siguiente procedimiento consiste en comunicar las incidencias a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanación.

Informe de la dirección de obra

Faúndez detalló que el informe de la dirección de obra está fechado el 31 de julio y que el 27 de agosto se remitió a la empresa granadina responsable de la actuación. Indicó que la compañía dispone de un plazo de diez días para actuar, plazo que finaliza el jueves de la semana siguiente a la fecha de sus declaraciones.

El presidente anunció que, si la empresa no acude a realizar las subsanaciones dentro del plazo concedido, la Diputación procederá a la incautación del aval, tal como marca la ley. Faúndez precisó que el aval asciende a 18.000 euros y que, una vez incautado, se utilizará para contratar externamente la corrección de las cuestiones pendientes. Según sus palabras, “el aval si no me equivoco son en torno a 18.000 euros para subsanar todo lo que hay” .

En cuanto al alcance de las incidencias, el presidente indicó que en Fuentes de Ropel se han instalado 278 puntos de luz nuevos y que existe una incidencia concreta en una farola sin conexión, además de la necesidad de mejorar o poner en funcionamiento el sistema de telegestión. Señaló que “son problemas que se dan en este tipo de obras” y los describió como “problemas de juventud” dentro de la ejecución.

Faúndez expuso que existen dos vías de comunicación de incidencias: contactar directamente con la Diputación o remitir una nota de prensa. Indicó que el Ayuntamiento ha utilizado ambas fórmulas y que, en cualquier caso, el procedimiento administrativo para resolver los problemas es el mismo.

El presidente enmarcó la denuncia del Ayuntamiento en un periodo preelectoral, señalando que la gestión técnica continúa su curso independientemente del contexto político. Reiteró que el jueves finaliza el plazo para que la empresa actúe y que, de no hacerlo, se procederá a la incautación del aval y a la contratación de las subsanaciones.

Faúndez también se refirió a imágenes aparecidas en la prensa sobre un cable de Iberdrola descolgado en una fachada. Aclaró que esa cuestión no está relacionada con el programa DUS 5000, ya que en materia de cableado “no hemos prácticamente tocado absolutamente nada”.

El presidente mencionó además otras cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, como la posible falta de ajuste del modelo de luminaria al proyecto. Al respecto aseguró que la dirección de obra ha concluido que esa alegación no procede en cinco luminarias concretas y que la Diputación acata las decisiones técnicas del director de obra.