Benavente presenta la renovación de su “Ciudad Deportiva” con pista homologada y dos pistas de pádel cubiertas

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, y varios concejales del equipo de Gobierno municipal y diputados de zona han visitado las obras ejecutadas en la Ciudad Deportiva, una intervención “que nació en la primera reunión institucional tras el acceso del Partido Popular a la alcaldía”, según ha relatado Faúndez.

En aquel encuentro, según el relato del presidente de la institución provincial, el Ayuntamiento trasladó la necesidad de modernizar unas instalaciones con evidente deterioro y adaptarlas a las nuevas normas de homologación, especialmente para recuperar la pista de atletismo y permitir competiciones oficiales. El proyecto ascendió a 764.000 euros, financiados con 536.000 euros de la Diputación y 228.000 del Ayuntamiento, e incluyó también mejoras en la cubierta para habilitar nuevos usos como tiro con arco, tiro con carabina y actividades compatibles.

La concejala de Deportes, Elena Justo, detalló que desde junio de 2023 se ha trabajado en una renovación íntegra del tartán, la mejora del salto de longitud —añadiendo una tablilla para categoría masculina—, la adecuación del foso, la actualización del lanzamiento de jabalina y la incorporación del lanzamiento de peso, inexistente hasta ahora. La Federación Española de Atletismo ya ha inspeccionado la instalación y la documentación de homologación estará lista en un mes o mes y medio.

Salas técnicas

Bajo el graderío se han habilitado tres salas: una para el Club de Tiro con Arco, campeón de Castilla y León y con títulos nacionales; otra para tiro con aire comprimido; y una tercera destinada a gimnasio. También se han construido dos pistas de pádel cubiertas para atender una demanda superior a 200 licencias locales, cuya apertura se realizará mediante domotización con acceso digital y que permitirán iniciar una nueva escuela municipal para menores de 8 a 14 años. La domotización y la apertura de las pistas podría producirse en el mes de octubre.

El concejal de Urbanismo, Alberto Posado, explicó que la instalación de chapas microperforadas en la cubierta permite mantener temperaturas interiores óptimas durante todo el año gracias a la circulación constante del aire, facilitando la práctica del pádel tanto en verano como en invierno.

Aspecto de una de las dos pistas cubiertas de padel, que estarán operativas en octubre. / J. A. G.

La alcaldesa ha resaltado que estas actuaciones continúan la línea iniciada por el Partido Popular para poner en valor la Ciudad Deportiva y garantizar que todos los clubes dispongan de espacios adecuados para sus entrenamientos y competiciones, reforzando la actividad deportiva y la proyección de Benavente.

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Faúndez ha destacado por su parte que la colaboración institucional ha permitido ampliar la oferta deportiva, mejorar las instalaciones y crear nuevos espacios para los usuarios, que “han tenido paciencia” durante el proceso y ahora disponen de una infraestructura renovada y preparada para futuras actuaciones.