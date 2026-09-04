Benafest 2026 arranca en Benavente con dos días de música en Las Pavas

Benafest 2026 ha arrancado esta tarde en el Parque de Las Pavas con una programación que se extenderá hasta la madrugada del domingo. El evento, de entrada gratuita, reunirá a más de una docena de grupos y artistas en dos escenarios: el Principal y el Paralelo 42, ofreciendo una experiencia musical continua durante dos jornadas.

Hoy viernes el escenario Principal abrióa las 19.00 horas con la actuación de The Carlo’s, seguido de Goodbye Kepler a las 19.45, Leviatán a las 20.30, Bravo Maldonado a las 21.30, Sobrezero a las 22.45 y Malmö 040 a medianoche, una de las principales atracciones del cartel de este año.

En paralelo, el espacio Paralelo 42 estrenará su programación con Dani Santos a la 01.30 y la sesión Disco Devesa, a cargo del DJ Phurry, que se prolongará durante toda la noche.

Escenario del Paralelo 42. / J. A. G.

Mañana sábado,el escenario Principal retomará la actividad a las 19.00 con The Strex, seguido de Indecentes a las 19.45, Edgar Allan Pop a las 20.30, Fontán a las 21.15, Sweet Q a las 22.30 y Besmaya a medianoche, la segunda gran propuesta de esta edición.

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En el Paralelo 42, el estreno correrá a cargo de Arafa a la 01.30, con el showcase de D’Baldomeros en los intermedios y la continuidad de Disco Devesa durante toda la madrugada.