Formación
La Universidad de la Experiencia abre en Benavente su segundo y último plazo de matrícula
Las inscripciones podrán formalizarse los martes y jueves en la Casa de Cultura La Encomienda
La Universidad de la Experiencia de Benavente abre su segundo y definitivo plazo de matrícula para el nuevo curso académico 2026/2027. El periodo de matrícula permanecerá abierto hasta finales de septiembre, concretamente el martes 29, último día para inscribirse. La información e inscripciones podrán formalizarse en la Casa de Cultura La Encomienda, los días martes y jueves en horario de 17.30 a 19.30 horas.
El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León en colaboración con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de senectud activa y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal.
El programa cuenta con la cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y los propios alumnos. A su vez ofrece conocimientos de actualidad, actividades culturales, metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores, material de apoyo necesario para cada asignatura, profesorado universitario y la correspondiente acreditación al finalizar los tres cursos académicos mediante un diploma expedido por la universidad en la que hayan realizado los estudios.
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