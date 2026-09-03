La Junta de Gobierno propone el nombramiento de dos nuevos oficiales de Policía Local en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha informado que la Junta Local de Gobierno celebrada esta mañana ha propuesto el nombramiento de dos nuevos agentes de Policía Local como oficiales, tras la culminación de un proceso de promoción interna. Los dos agentes que han superado el proceso de promoción interna ocuparán su nuevo puesto de forma provisional hasta la resolución definitiva del procedimiento administrativo.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha aprobado los precios públicos de las actividades culturales municipales correspondientes al curso 2026‑2027. Las enseñanzas ofertadas incluyen “pintura, encuadernación, bolillos y manualidades” y fija un precio de 86 euros para el curso completo y de 53,75 euros para un periodo de cuatro meses, de acuerdo con la propuesta económica municipal. La Junta de Gobierno también ha establecido el precio público de la nueva guía turística de Benavente, elaborada por la concejalía de Turismo. Costará cuatro euros.