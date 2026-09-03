Festival Internacional de Folklore en Benavente: Cuatro rincones del mundo y un mismo lenguaje

El diálogo entre culturas es el principal objetivo del Festival Internacional de Folklore que organiza la Asociación Etnográfica Don Sancho y que tiene como escenarios Benavente, Toro y Zamora. Una propuesta que busca promover el intercambio cultural a través de la danza, la música, el folclore y la cultura popular y que este miércoles ha tenido su primera cita en el Teatro Reina Sofía de Benavente, donde cuatro formaciones internacionales han compartido sus tradiciones con el público, que no ha dejado de participar de cada una de las actuaciones y de emocionarse con cada espect´culo. Como señaló el director de la Asociación Etnográfica Don Sancho, Antonio Martín, desde el festival se promueve «este intercambio cultural a través de la danza, de la música, del folclore y de la cultura popular».

Festival Internacional de Folklore Senegal / Eva Ponte

Desde Chile, el grupo Weliwen llegó a Benavente para abrir el festival acercando al escenario la diversidad de un país marcado por sus diferentes territorios y por la mezcla de las tradiciones indígenas y las influencias europeas. La formación ha mostrado uno de los grandes símbolos de la cultura chilena, la cueca, su baile nacional, basado en el juego de los pañuelos y en el diálogo entre la pareja a través de sus movimientos. «Es su baile nacional», ha señalado Martín sobre una danza que representa el cortejo amoroso entre un hombre y una mujer.

Festival Internacional de Folklore, grupo de Chile. / Eva Ponte

La segunda propuesta ha llegado desde Sicilia de la mano del grupo Città di Agrigento, que ha trasladado a Benavente el carácter mediterráneo de esta isla. Su actuación ha estado vinculada a una cultura construida a partir de influencias griegas, romanas, árabes, normandas y españolas. La tarantela, con su ritmo rápido y vibrante, ha sido una de las expresiones de esta tradición, en una actuación marcada por la alegría y la vivacidad propias de las celebraciones sicilianas. «Mediterráneo puro que transpira entre cada una de las flotas y de los movimientos», ha destacado el director de Don Sancho.

Festival Internacional de Folklore, grupo de Sicilia. / Eva Ponte

Desde Senegal ha llegado el Ballet Jammu, cuyo propio nombre significa paz. La formación ha mostrado una cultura en la que la música continúa estrechamente ligada a la vida cotidiana y a las celebraciones y en la que las percusiones ocupan un lugar fundamental. Su actuación ha permitido comprobar cómo la música y la danza pueden establecer un diálogo incluso sin compartir idioma. «Estoy convencido que sin hablar el mismo idioma van a establecer un diálogo con todos ustedes porque esa es la magia de la música y esa es la magia de la danza», ha señalado Martín.

Festival Internacional Folklore, grupo de Senegal. / Eva Ponte

El recorrido internacional se ha cerrado con Mali Gorzowiacy, de Polonia, una formación que ha destacado por su técnica de danza y música y por la riqueza de las tradiciones folclóricas de su país. Su presencia también ha puesto de relieve el importante papel que tiene la enseñanza del folclore en Polonia, donde las escuelas e institutos cuentan con formación musical y grupos de danza folclórica. Para Martín, se trata de «una de las mejores técnicas de danza y de música que hay en toda Europa», en un país donde, según ha explicado, existe un importante apoyo a la cultura y a las raíces populares.

Festival Internacional de Folklore, grupo de Polonia. / Eva Ponte

Con esta primera jornada en Benavente, Don Sancho ha vuelto a acercar a la ciudad una muestra de culturas difíciles de contemplar habitualmente en un escenario local. Detrás de la llegada de estas formaciones existe, como ha explicado la organización, un trabajo de meses que incluye la coordinación con embajadas y la gestión de permisos y visados para hacer posible que los grupos recorran España durante sus giras internacionales.

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Festival Internacional de Folklore, grupo de Sicilia. / E. P.

«Buscamos la excelencia, buscamos las mejores compañías y los mejores grupos de todo el mundo», ha afirmado Martín. El festival continuará su recorrido por Toro y Zamora, manteniendo esa apuesta por acercar al público las raíces y expresiones culturales de distintos pueblos del mundo.