La piscina de Benavente oferta cursos para todas las edades en la nueva temporada
Nueva temporada en la piscina municipal con la programación de las actividades acuáticas que se desarrollarán durante todo el curso con monitores y para lo que se abre la preinscripción mañana. La propuesta incluye desde natación para bebés, embarazadas, preescolar, infantil, adultos y mayores, además de Acuagym y Natación Especial, con cuotas adaptadas a cada modalidad y periodicidad.
La natación para bebés, de 8 a 35 meses, se ofrece con periodicidad mensual y dos días semanales por 25 euros al mes o un día por 12 euros; la preescolar, para niños de 3 a 5 años, y la infantil, de 6 a 14 años, tendrán carácter bimestral, con un precio de 30 euros por bimestre.
La natación de adultos y Acuagym, para mayores de 15 años, tendrán cuotas mensuales de entre 25 y 33 euros, según el número de sesiones semanales. La natación de tercera edad, para mayores de 60 años y jubilados, costará 35 euros por cuatrimestre con dos días semanales y 47 euros con tres.
Mientras que la natación para embarazadas tendrá una cuota mensual de 25 euros y la Natación Especial, dirigida a niños de 6 a 14 años, costará 43 euros por temporada.
- Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”
- Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
- Losán prolonga ya durante 14 meses el permiso retribuido de sus trabajadores en Villabrázaro
- La Luna de sangre desde Benavente: cuándo mirar al cielo para ver este eclipse
- Benavente se convierte en un museo sobre ruedas con 125 vehículos clásicos llegados de toda España
- Santibáñez de Vidriales calienta motores para sus fiestas con monólogos, poesía y una intensa programación
- Benavente celebra el segundo día de las Ferias de Septiembre con alta afluencia de público
- Los brillantes ojos verdes de 'La Niña' de Camarzana vuelven a mirar al Tera