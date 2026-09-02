Ledo del Pozo recupera el sepulcro de los Carvajal, ligado a los condes de Benavente

El Centro de Estudios Benaventano (CEB) Ledo del Pozo lleva a cabo la restauración del sepulcro de los Carvajal, situado en el muro del Evangelio del presbiterio de la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente.

Las actuaciones se centran en el arcosolio del siglo XVI que alberga los restos de Franciso Carvajal, “personaje fuertemente vinculado a los condes de Benavente”, según explica Ledo del Pozo, de Leonor de Quintana, su mujer, así como los de su hijo, el canónigo Alonso de Carvajal.

El arcosolio, es un sepulcro mural en nicho cobijado por un arco o vano abierto en la pared construido con sillares de piedra arenisca tallada a hacha de cantero correctamente escuadrada.

El paramento frontal de fondo que cobija el intradós contiene una sinopia, es decir, un boceto que un artista traza sobre la capa base de un muro antes de pintar un fresco.

Esta sinopia quedó al descubierto en febrero de 2022, según informó este medio, cuando Ledo del Pozo inició la restauración de la tabla de la imposición de la casulla a San Ildefonso, que se encontraba decorando la tumba de los Carvajal, precisamente en este muro. En esta obra, de pintor anónimo, según puede leerse en el texto informativo colocado junto a la tabla, aparece el busto de un caballero, en actitud orante, vestido a la usanza de la época que podría ser Don Francisco Carvajal.

Sepulcro de Los Carvajal, ahora en restauración, durante la visita de la arqueóloga de la Junta en 2022. / E. P.

En la información que remite ahora sobre la restauración del sepulcro Ledo del Pozo señala que esta sinopia “representa la Imposición de la casulla a San Ildefonso, santo protector y de la onomástica del verdadero promotor (Alonso de Carvajal) y, más ampliamente, como homenaje a la casa Pimentel”. En 2022 apuntaba que parte de las imágenes que se ven en esta sinopia podrían corresponderse con una de las tablas del retablo de San Ildefonso, restaurado en 2020 por el Centro de Estudios en la que se representa a San Ildefonso arrodillado recibiendo la casulla de la Virgen, con la ayuda de dos ángeles.

Las actuaciones de restauración se centran en la reparación de grietas, golpes y fisuras en general mediante la reposición de morteros y limpieza y reintegración cromática para recuperar la unidad de lectura, principalmente del texto.

La obra, financiada íntegramente por el CEB Ledo del Pozo, la ejecuta la empresa leonesa RestaurArt, con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente.