El pimiento de Benavente mantiene el precio en la feria de septiembre
Quince expositores participan en esta nueva edición en la que además del emblemático fruto, habrá miel, queso, verduras o legumbres y otros productos de la tierra
La Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe) ha fijado ya los precios de la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de este año, pervista para dos jornadas, los días 25 y 26 y mantiene las mismas tarifas que en la pasada edición.
Así, el pimiento de primera categoría, se venderá a 2,70 euros, mientras que el producto de segunda mantendrá el precio de 1,60 euros. «El precio es el mismo del año pasado», confirma la presidenta de Ahurvabe, Sandra Rivera.
La decisión llega en una campaña que, tal y como ya ha señalado la asociación, está ofreciendo buenas expectativas de producción, aunque con los productores todavía pendientes de la evolución del tiempo hasta el final de la cosecha.
Como ya había anunciado este medio, la feria recupera este año las dos jornadas completas, después de que Ahurvabe haya decidido ampliar la celebración ante la buena marcha de la campaña. La asamblea ha fijado también los horarios previstos para el desarrollo de la feria en estas jornadas. Dará comienzo a las 10:00 horas y estará hasta las 20:30 horas.
En cuanto a la participación, finalmente serán nueve expositores de pimiento presentes en la cita. La feria contará en total con 15 expositores, con una oferta que se completará con productos de la tierra y otras propuestas.
Entre los participantes habrá puestos de miel, queso, aceite, legumbres y verduras, además de tomates. También estarán presentes dos puestos de alfarería y un expositor de repostería con rosquillas y almendras garrapiñadas.
La asociación ultima, además, actividades complementarias para una edición que este año se prolongará durante todo el viernes y el sábado y que mantiene como referencia los precios establecidos en la pasada convocatoria.
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