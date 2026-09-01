Las escuelas municipales de Benavente vuelven a la actividad con las preinscripciones

Benavente abrirá desde mañana al 13 de septiembre el plazo de preinscripción para las Escuelas Deportivas Municipales 2026/2027. Las actividades comenzarán el 1 de octubre y hasta el 31 de mayo. La oferta municipal incluye las escuelas de Natación, Salvamento, Tenis, Fútbol Sala, Fútbol, Natación Especial, Ajedrez, Bici de Montaña, Gimnasia Rítmica, Pesca, Patinaje, Tenis de Mesa, Deporte en la Naturaleza y Pádel, para distintas edades, desde los 4 hasta los 16 años.

La mayoría de las escuelas tienen un precio de 86 euros por curso. La Natación Especial, dirigida a mayores de 14 años pertenecientes a Asprosub Virgen de la Vega, establece una cuota de 43 euros por curso completo con un día semanal y 21,50 euros por medio curso con un día semanal.

Entre las actividades acuáticas, Natación y Salvamento se desarrollarán en la Piscina Municipal climatizada. El Tenis y el Pádel tendrán como escenarios el Complejo Municipal de Tenis y Pádel Los Salados y las pistas cubiertas de la Ciudad Deportiva, respectivamente. El Fútbol Sala se impartirá en La Rosaleda y el Fútbol en el campo Alonso Pimentel.

La programación se completa con Ajedrez en el Punto de Información Juvenil, Bici de Montaña en el entorno del Centro de Interpretación de los Ríos, Gimnasia Rítmica en el Frontón Municipal La Rosaleda, Pesca en el estanque del Prado de las Pavas y el Centro de Interpretación de los Ríos, Patinaje en el Pabellón Los Salados, Tenis de Mesa en el Pabellón del Instituto León Felipe y Deporte en la Naturaleza en la Casa de la Cultura de Las Dibujas.

Las preinscripciones podrán realizarse presencialmente o por correo electrónico. Cuando la demanda supere las plazas disponibles se realizará un sorteo y las plazas deberán confirmarse entre el 17 y el 22. En las actividades con plazas libres podrán formalizarse inscripciones durante todo el curso. Además, se abrirá un segundo periodo del 7 al 15 de enero.

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Actividades físicas para la población adulta

También se abre el plazo de preinscripción para las Actividades Físicas de Adultos 2026/2027, que se desarrollarán del 1 de octubre al 31 de mayo.

La programación incluye gimnasia de mantenimiento, gerontogimnasia, pilates, Combo Gym, zumba y yoga, con propuestas para mayores de 60 años y para personas a partir de 16.

Los precios oscilan entre los 27 y los 70 euros por cuatrimestre, según la actividad. Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el Área de Deportes o por correo electrónico. Las actividades se organizan en dos cuatrimestres y será necesario renovar la inscripción entre el 7 y el 15 de enero.