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Iniciativa ciudadana

Barcial del Barco acoge una charla sobre macrogranjas y plantas de biogás

La actividad tendrá lugar el jueves día 3 a las 19:30 horas, con acceso gratuito y libre

Término municipal de Barcial del Barco.

Término municipal de Barcial del Barco. / E. P.

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Eva Ponte

El salón de usos múltiples de Barcial del Barco acogerá el próximo jueves, a las 19:30 horas, una charla sobre macrogranjas y plantas de biogás, una actividad que abordará estas instalaciones y su posible impacto en el entorno. El acceso está abierto a todos los interesados e interesadas en conocer y debatir sobre la implantación de macrogranjas y plantas de biogás en la comarca de Benavente.

La convocatoria está organizada por Stop Biogás Comarca de Benavente, con la participación de Zamora en Pie y la colaboración de la Plataforma Vecinal Defensa del Valle y el Ayuntamiento de Barcial del Barco.

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La convocatoria se suma al movimiento ciudadano que ha tomado fuerza en la provincia de Zamora ante la proliferación de proyectos vinculados a plantas de biogás y macrogranjas.

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