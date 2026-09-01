Barcial del Barco acoge una charla sobre macrogranjas y plantas de biogás

El salón de usos múltiples de Barcial del Barco acogerá el próximo jueves, a las 19:30 horas, una charla sobre macrogranjas y plantas de biogás, una actividad que abordará estas instalaciones y su posible impacto en el entorno. El acceso está abierto a todos los interesados e interesadas en conocer y debatir sobre la implantación de macrogranjas y plantas de biogás en la comarca de Benavente.

La convocatoria está organizada por Stop Biogás Comarca de Benavente, con la participación de Zamora en Pie y la colaboración de la Plataforma Vecinal Defensa del Valle y el Ayuntamiento de Barcial del Barco.

La convocatoria se suma al movimiento ciudadano que ha tomado fuerza en la provincia de Zamora ante la proliferación de proyectos vinculados a plantas de biogás y macrogranjas.