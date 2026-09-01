"Que alguien ponga fin a este sufrimiento", la petición a las instituciones ante la incertidumbre en la fábrica de Losán

La situación de incertidumbre que atraviesa la fábrica maderera de Losán en Villabrázaro lleva a UGT a reclamar una mayor implicación de las instituciones para tratar de poner fin a un proceso que se prolonga en el tiempo. El sindicato considera que la Junta de Castilla y León y la SEPI deben exigir explicaciones a la empresa sobre la situación de la planta y sus trabajadores. Aunque reconoce que ambas instituciones " han puesto todo lo que tenían que poner" en determinados momentos del proceso, el representante de Industria de UGT, Ángel Lobo, entiende que ahora deberían actuar ante la prolongación de una situación que está generando un importante desgaste. "Que alguien ponga fin a este sufrimiento", reclama.

El sindicato centra buena parte de sus críticas en la falta de información sobre el denominado plan de reestructuración. Los representantes de los trabajadores de Villabrázaro, según señala Lobo, desconocen su contenido y tampoco disponen de certezas sobre los plazos del proceso. "No he visto nada igual en mi vida", afirma.

Las fechas manejadas durante los últimos meses tampoco han despejado las dudas. Según explica, se han producido continuos cambios en las previsiones y los plazos inicialmente anunciados no se han cumplido. Lobo recuerda que ya a finales de 2025 se trasladaron previsiones que apuntaban a una resolución próxima de la situación y lamenta que los trabajadores continúen actualmente a la espera.

La falta de información se extiende también al futuro de la propia planta. Lobo asegura que preguntó a la empresa por la situación de Villabrázaro y por una posible venta de las instalaciones, así como por quién podría hacerse cargo de ellas, sin obtener respuestas concretas. "No me ha dicho absolutamente nada", señala.

Más permiso retribuido

Mientras las incógnitas continúan, la situación de la plantilla se ha ido deteriorando y la mayoría ya está extinguiendo sus contratos. Alrededor de 17 se encontrarían actualmente en excedencia. Lobo sitúa en unos 50 los que permanecen en la plantilla y de ellos algunos ya a punto de extinguir sus contratos y tendrán que recurrir al Fondo de Garantía Salarial. Lobo asegura que UGT tiene varios trabajadores en este proceso y reclama a la empresa que haga frente especialmente a la paga extraordinaria, puesto que este concepto no puede en ningún caso cubrirlo en Fogasa. "Lo que nos hace pensar que, además, hay mala fe por parte de la empresa".

La situación se mantiene además pendiente de nuevas decisiones sobre los permisos retribuidos ya que debería finalizar este 1 de septiembre, pero los trabajadores ya han sido llamados para firmar una nueva extensión del permiso hasta el día 8.

Lobo considera que la situación no puede prolongarse indefinidamente y reclama que las instituciones exijan a la empresa información clara sobre el proceso de reestructuración y el futuro de la planta de Villabrázaro.