Villaferrueña despide sus fiestas con América de Vigo, una banda que lleva 50 años haciendo rock
La programación municipal ha estado especialmente volcada en la música
Las fiestas de Villaferrueña echaron el cierre con la música de América de Vigo, la orquesta gallega que vuelve a este pueblo de la comarca de Los Valles en la presentación de su gira de 50 aniversario. El concierto logró atraer a gente de distintos puntos de la geografía nacional que pudieron disfrutar de su enérgico directo y su amplio repertorio con temas de artistas y grupos como Queen, Muse, ACDC o del ámbito nacional como Rosendo o Alarma.
La actuación en Villaferrueña se sumó así a las numerosas citas que el grupo está protagonizando durante este 2026, cinco décadas después de su creación y que viene a sumar así a su presencia este año en Benavente o Arrabalde.
La música fue también protagonista con Bernard Valera y la Disco Green en la noche del sábado.
El programa había arrancado el jueves con la verbena de la Orquesta Malibú, seguida de la Disco móvil Horizon, mientras que el viernes Villaferrueña vivió una tarde de desfile con la Charanga Los Chumachos y una noche de conciertos que reunió a Apache, con su propuesta de pop rock internacional, y Los Sultanes, grupo tributo al pop español, antes de la sesión de Disco Green.
Así, la localidad puso el punto final a sus fiestas con una programación especialmente volcada en la música y con el concierto de América 1976 como última gran propuesta de unas celebraciones que dejaron el protagonismo a las actuaciones en directo durante sus tres jornadas.
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