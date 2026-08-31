Estas son las 16 actuaciones que cambiarán las redes de abastecimiento en Benavente y Los Valles

La Diputación Provincial de Zamora ha incluido un total de 16 actuaciones de Benavente y la comarca de Los Valles subvencionadas para obras de renovación de redes de abastecimiento para este año. Los proyectos contemplan desde la renovación de tramos de redes hasta mejoras concretas en calles y, en el caso de Fuente Encalada, una intervención que incluye también las aceras.

La financiación provincial alcanza los 27.000 euros en buena parte de las actuaciones, mientras que los ayuntamientos deben asumir la cantidad restante hasta completar el importe solicitado. En aquellos proyectos cuyo presupuesto supera esa cuantía, la diferencia determina la aportación municipal.

Entre estos municipios en los que la cuantía provincial alcanza el importe máximo de 27.000 euros, está Benavente. El Ayuntamiento ha previsto la renovación de la red de abastecimiento en la Ronda del Progreso, con un importe solicitado de 31.678,32 euros. La aportación municipal será de 4.678,32 euros.

Uña de Quintana contempla una actuación de abastecimiento en la calle Chano y Travesía Siglo XXI, con un importe solicitado de 30.000 euros y una aportación municipal de 3.000 euros.

En Fuentes de Ropel, la mejora de la red municipal de abastecimiento en las calles Cea, Derecha y Aseo cuenta con un importe solicitado de 33.537,57 euros. El Ayuntamiento aportará 6.537,57 euros.

La localidad de Santa María de la Vega tiene incluida una actuación de abastecimiento en la calle La Rúa, con un importe solicitado de 30.000 euros y una aportación municipal de 3.000 euros.

También figura una renovación de redes de abastecimiento en la calle San Fernando de San Cristóbal de Entreviñas, con un importe solicitado de 35.000 euros. La aportación municipal asciende a 8.000 euros.

En Quiruelas de Vidriales, la actuación corresponde al abastecimiento en la calle Bodegas, con un importe solicitado de 30.000 euros y 3.000 euros de aportación municipal.

En Maire de Castroponce, el abastecimiento en las calles Carretera y Heras tiene un importe solicitado de 35.679,35 euros. La aportación del Ayuntamiento es de 8.679,35 euros.

Aguilar de Tera cuenta con una actuación de abastecimiento en la calle Carretera Navianos, presupuestada en 30.000 euros, con una aportación municipal de 3.000 euros.

La renovación del abastecimiento en la calle del Fruto de Santovenia del Esla cuenta con un importe solicitado de 30.000 euros y aportación municipal de 3.000 euros.

Cifra similar en Quintanilla de Urz, para la renovación de la red de abastecimiento en las calles Iglesia y San Isidro. Mientras que la mejora de abastecimiento y aceras en la calle Alfonso XIII de Fuente Encalada supone un importe solicitado de 30.480,47 euros, de los que el Ayuntamiento pondrá 3.480,47 euros.

En el caso de la renovación del abastecimiento en las calles María y Obispo Julián Barrio, de Manganeses de la Polvorosa el importe solicitado es de 29.214,47 euros. La Diputación aporta 26.293,02 euros y el Ayuntamiento 2.921,45 euros.

En Santa Croya de Tera, el abastecimiento en la calle Fuente presenta un importe solicitado de 8.925,17 euros, con una aportación provincial de 8.032,65 euros y 892,52 euros municipales.

La actuación de renovación de la red de abastecimiento en Vega de Tera, calles Iglesia y Travesía, y Junquera de Tera, calle Rollo, presenta un importe solicitado de 27.000 euros. En este caso, la aportación provincial es de 24.300 euros y la municipal de 2.700 euros.

En Brime de Sog, la memoria valorada para la sustitución de redes de abastecimiento en las calles Depósito y José Antonio cuenta con un importe solicitado de 20.000 euros. La Diputación aporta 18.000 euros y el Ayuntamiento 2.000 euros.

Finalmente, Alcubilla de Nogales contempla el abastecimiento en la calle Villageriz, con un importe solicitado de 27.777,78 euros, una aportación provincial de 25.000 euros y una aportación municipal de 2.777,78 euros.