La cara más solidaria de los coches clásicos: 35 donaciones de sangre en Benavente

La campaña de donación de sangre desarrollada en Benavente con motivo de la Concentración de Coches Clásicos se saldó con 35 bolsas recogidas, además de tres personas que finalmente no pudieron donar tras ser rechazadas en el reconocimiento previo.

El delegado, Emilio Conde, ha destacado la satisfacción por el resultado de la iniciativa y ha querido agradecer la participación de todas las personas que se acercaron a colaborar. «Como delegado es genial poder informar y agradecer», señaló, poniendo de relieve la importancia de aprovechar este tipo de encuentros para acercar la donación de sangre a la ciudadanía.

### 35 donaciones de sangre durante la Concentración de Coches Clásicos de Benavente La campaña de donación de sangre desarrollada en Benavente con motivo de la Concentración de Coches Clásicos se saldó con **35 bolsas recogidas**, además de tres personas que finalmente no pudieron donar tras ser rechazadas en el reconocimiento previo. El delegado, **Emilio Conde**, destacó la satisfacción por el resultado de la iniciativa y quiso agradecer la participación de todas las personas que se acercaron a colaborar. «Como delegado es genial poder informar y agradecer», señaló, poniendo de relieve la importancia de aprovechar este tipo de encuentros para acercar la donación de sangre a la ciudadanía. La campaña permitió así unir la celebración de la Concentración de Coches Clásicos con una acción solidaria que contribuye a mantener las reservas de sangre. / E. P.

La campaña permitió unir la celebración de la Concentración de Coches Clásicos con una acción solidaria que contribuye a mantener las reservas de sangre.