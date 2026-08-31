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Accidente entre un coche y un camión en Santibáñez de Tera: dos heridos

El suceso se ha producido a primera hora de la mañana

Ambulancia del 112

Ambulancia del 112 / Cedida

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A. A.

Lunes accidentado en la provincia de Zamora. En torno a las diez y media de la mañana, un coche y un camión han colisionado en la A-52, a la altura de Santibáñez de Tera. Como indica el centro coordinador de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el incidente ha ocurrido en el punto kilométrico 23 en sentido Benavente y dos personas han requerido asistencia: una mujer y un hombre de unos 60 años. Agentes de la Guardia Civil Tráfico de Zamora y profesionales de Sacyl se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

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