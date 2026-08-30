Santibáñez de Vidriales calienta motores para sus fiestas con monólogos, poesía y una intensa programación

Santibáñez de Vidriales ya calienta motores para sus Ferias y Fiestas de septiembre con un fin de semana previo a los festejos, que ha ofrecido a los asistentes diferentes propuestas culturales y de ocio. El programa comenzó este viernes por la noche con una sesión del Club de Monólogos en el patio del Ayuntamiento, con una gran acogida y con algunos monologuistas que forman parte del Grupo de Teatro Almucera. tanto mayores como jovenes acudieron a esta cita en la que no quedaba ni una silla vacia.

La jornada del sábado, el patio de las escuelas fue escenario de un recital poético musical incluido en el programa Verano Cultural de Santibáñez de Vidriales, organizado por la Asociación Cultural Hermandad del Enrieto y el Grupo Poético PerVersos. Conto con la intervención Antonio Colinas, Fran Soto, José Luis España Sánchez, Alberto Vallejo García, Marcelo Alcalá de Caso, Sole González Vaquero y Thomás Chelsea. El acompañamiento musical estuvo a cargo de Antonio Rodríguez Rodríguez.

'Club de Monólogos' de Santibáñez de Vidriales. / C. F.

Este domingo se celebrará la última visita teatralizada del mes en Petavonium. Dará comienzo a las 11.00 horas en el Centro de Interpretación de los Campamentos Romanos de Petavonium y será gratuita.

Estas propuestas precederán a las Ferias y Fiestas de Verano de Santibáñez de Vidriales, que comenzarán el jueves 3 de septiembre y se prolongarán hasta el domingo 6.

El jueves 3 de septiembre tendrá lugar el pregón inaugural a las 21.00 horas en el Ayuntamiento. Durante la jornada también se celebrará el partido de fútbol de Peñas en el frontón, seguido de la actuación de Zolopotroko Teatro con “Lázaro” en el patio de las escuelas y del concierto de Ringorrango en el parque. La noche finalizará con una sesión a cargo del DJ Víctor Fernández.

El viernes estará amenizado por la verbena del grupo Láser y, por la noche, por DJ Tropical Disco. Durante la tarde se celebrarán un taller de chapas para los niños, bingo y una mejillonada.

La jornada del sábado será la principal de las fiestas, con juegos populares para pequeños y mayores durante la mañana. A las 19.00 horas tendrá lugar el desfile de peñas y carrozas, acompañado por la charanga El Flow. Por la noche habrá una verbena con el grupo Horus y, a continuación, una sesión con DJ Adrián Moldón.

El domingo pondrá fin a las fiestas con hinchables, un festival de pelota mano y la actuación de la charanga 4 Gatos. La programación finalizará a las 21.30 horas con una parrillada a cargo de Cárnicas Carracedo.