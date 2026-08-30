Benavente echa el cierre a sus Ferias de Septiembre con las calles a rebosar y sabor a éxito

La Feria de Septiembre de Benavente concluyó este domingo con una alta tasa de participación, tanto en las casetas instaladas como en las diferentes actividades programadas a lo largo de la jornada, con gran cantidad de productores y propuestas para todas las edades.

Las casetas permanecieron abiertas desde las 11.00 horas, realizando una pausa entre las 14.30 y las 18.00 horas para evitar las horas de mayor calor. A partir de las seis de la tarde, la actividad se retomó hasta el cierre de la feria, manteniendo durante toda la jornada una notable afluencia de público, que se ha repetido todo el fin de semana.

La programación incluyó diferentes talleres a cargo de productores de la zona de Benavente y los Valles, que se desarrollaron en la carpa habilitada en la plaza de la Madera.

Entre los talleres celebrados se encontró el de elaboración de cuajada, a cargo de Quesería El Zamorral, de Santa Cristina de la Polvorosa. La actividad estuvo dirigida especialmente a los más pequeños y contó con la participación de 13 niños, que pudieron conocer de primera mano el proceso de elaboración de este producto.

El taller estuvo dirigido por Olga Alonso, responsable de la quesería zamorana artesanal. Durante la actividad también estuvo presente una de los corderos de la explotación, llamado Zamorral, que atrajo la atención de los pequeños.

Como parte de la actividad, Olga Alonso elaboró las cuajadas en ese mismo momento, de manera que cada uno de los 13 participantes pudo llevarse a casa una cuajada recién elaborada y etiquetada.

La feria también contó con hinchables gratuitos instalados en la calle Sancti Spiritus que permanecieron abiertos de 12.00 a 14.30 horas y volvieron a funcionar por la tarde, de 19.30 a 21.30 horas.

Otro de los momentos de la jornada tuvo lugar a las 14.00 horas con una degustación popular de carne con patatas que tuvo una gran acogida.

La celebración de la feria permitió también fomentar la actividad comercial y la movilización de público en la zona, con especial repercusión en los establecimientos hosteleros. Durante el viernes y el sábado, la afluencia se dejó notar igualmente en las tiendas y comercios de la ciudad, contribuyendo a generar un ambiente de actividad durante todo el fin de semana.

Estas Ferias de Septiembre, en agosto, ponen así el broche final a una nueva edición marcada por una elevada participación y una variada programación.

Taller de pisada de uva

La zona habilitada para talleres y catas en la Plaza de la Madera acogió un taller de pisada de uvas a cargo de Bodegas Los Bruños. Lorena y Sara Muñoz fueron las encargadas de impartir esta actividad y explicar tanto a mayores como a pequeños cómo se elaboraba antiguamente el vino, cuando la uva se pisaba de forma tradicional. “Esta práctica de pisar las uvas ya no se conoce”, explicaban durante el desarrollo del taller.

La propuesta contó con una elevada participación y fueron numerosos los asistentes, tanto mayores como niños, que se animaron a pisar las uvas y conocer de primera mano cómo se hacía el vino antiguamente. Una actividad pensada especialmente para que los más pequeños descubrieran esta tradición, pero también para que los mayores pudieran recordar una práctica que muchos realizaron en sus propias casas.

Niños y niñas pisan la uva. / C. F.

María Jesús Rodríguez de la Fuente, propietaria de la bodega, explicó que el objetivo de la actividad era precisamente recuperar esta tradición. “Hemos hecho una actividad para que la gente vea, sobre todo los niños pequeños, cómo se hacía tradicionalmente la pisada de uvas. Nosotros hacemos estos talleres en la propia bodega, aquí no podíamos hacerlo, así que hemos traído las uvas aquí”, señaló.

Rodríguez de la Fuente explico también que su intención era que “la gente mayor recuerde sus tiempos, cuando ellos la pisaban, que lo hacían en casa”. La propietaria recordó además que antiguamente era habitual que las familias contaran con pequeñas parcelas de viñedo para elaborar su propio vino: “Antes prácticamente todo el mundo tenía un trocito de viña para hacer su propio vino”.

La bodega, que comenzó este proyecto en 2024, se encuentra también inmersa en plena vendimia. María Jesús Rodríguez de la Fuente explicó que este año comenzaron a recoger la uva el 12 de agosto y que ya han recogido prácticamente toda la uva blanca. “Hemos cogido ya prácticamente toda la uva blanca y la próxima semana empezaremos a coger la uva tinta”, señaló.

El adelanto de la vendimia es una circunstancia poco habitual. “No es lo normal lo de este año, porque nosotros siempre hemos empezado a vendimiar a primeros de septiembre”, explicó la propietaria.