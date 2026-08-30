Benavente se convierte en un museo sobre ruedas con 125 vehículos clásicos llegados de toda España

Benavente acogió este domingo la XVII Concentración de Vehículos Clásicos, una cita organizada por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente que reunió a 125 vehículos con una antigüedad mínima de 30 años.

Según explican desde la asociación, a la concentración acudieron vehículos procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Ávila, Aranjuez, Salamanca, Valladolid, Asturias, León y Galicia. “Prácticamente de todas partes de Galicia han venido”, señalan desde la organización.

Félix Fidalgo, de la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente, destacó la participación registrada en esta edición: “Este año ha habido mayor participación y más calidad, en cuanto a los vehículos”.

La jornada comenzó a las 9:00 horas con la recepción de los participantes en la avenida El Ferial. Los 100 primeros vehículos inscritos recibieron una bolsa de regalo con diferentes productos, como vino, queso y chorizo, con obsequio por su participación en la concentración.

Además, la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente instaló un autobús de donación de sangre, que contó con una alta participación. Según explican Ana Blanco y Álvaro Pérez, sanitarios del autobús, “ha superado la previsión, no hemos parado en toda la mañana”. Asimismo, cada persona que realizó una donación recibió una consumición gratuita en el Bar El Ferial.

Uno de los momentos destacados de la jornada tuvo lugar a las 13:45 horas, con un homenaje a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Bajo el lema “67 años de historia viva”, se expusieron vehículos que tenía la Guardia Civil en los años 50.

A continuación, los vehículos participantes realizaron una ruta por las calles de Benavente, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de los distintos modelos clásicos que tomaron parte en la concentración.

Después de esta ruta, los participantes pudieron disfrutar de una comida de convivencia en el restaurante Paradores de Castrogonzalo.