Vespas, Vespinos y una Torrot de 1969 toman Benavente

La plaza Juan Carlos I de Benavente se convirtió este sábado, desde las 12.00 horas, en un punto de encuentro para los amantes de los vehículos clásicos de dos ruedas con motivo de la III Quedada de Vespas y Vespinos, una actividad incluida en la programación de las Ferias de Septiembre de la ciudad.

La convocatoria, organizada por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente, reunió a un total de 35 participantes, que acudieron a la cita con sus Vespas, Vespinos, bicicletas y otros vehículos de dos ruedas, todos ellos con una antigüedad mínima de 30 años.

III Concentración de Vespas y Vespinos en Benavente. / Carlota Fernández / LZA

Desde la organización explican que la celebración de esta tercera edición responde a la buena acogida de las anteriores convocatorias. “Nos animamos a hacer una tercera edición porque vimos que habíamos tenido éxito. En ediciones anteriores ha habido bastante participación”, señaló Isaías Félix Fidalgo.

A pesar de la afición existente, desde la asociación animan a más propietarios a sacar sus vehículos del garaje y participar en próximas ediciones. “Hay mucha afición, pero las tienen dormidas, las tienen tapadas”, apuntó Fidalgo.

III Concentración de Vespas y Vespinos en Benavente. / Carlota Fernández / LZA

Los participantes debían formalizar su inscripción y, como recuerdo de la jornada, recibieron un obsequio. La organización también preparó varios sorteos que se celebraron a las 14.00 horas, entre ellos un jamón, un lote de tres botellas de vino y otro lote “más original” compuesto por tres gaseosas. Una iniciativa que, según explicó Fidalgo, nació el año pasado con cierta improvisación y tuvo una buena acogida: “Con el vino hace falta gaseosa”, bromeaba.

Entre los participantes hubo aficionados llegados de localidades de Zamora como Castrogonzalo y Villalazán y también de Valladolid, Mayorga de Campos y de La Bañeza. “Por lo menos ya llegamos hasta Valladolid”, destacó Fidalgo.

III Concentración de Vespas y Vespinos en Benavente. / Carlota Fernández / LZA

Entre las participantes se encontraba Sandra Sánchez, procedente de Fuentes de Ropel, que acudió con una Torrot fabricada en 1969 en el País Vasco. Sánchez explicó que ya participó en la edición del año pasado y que en esta ocasión acudió con dos Vespinos y la Torrot, que es el vehículo más antiguo de los que llevó a la cita.

La jornada sirvió así para reunir a aficionados de distintas generaciones en torno a vehículos que, décadas después de su fabricación, continúan despertando interés y nostalgia entre sus propietarios y entre los vecinos y visitantes que abarrotaron la plaza Juan Carlos I.

III Concentración de Vespas y Vespinos en Benavente. / Carlota Fernández / LZA

El ganador del jamón sorteado durante la jornada fue un participante procedente de Pobladura del Valle.