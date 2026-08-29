La vendimia más temprana de la historia también llega a Benavente y los Valles

La campaña de vendimia de este año ha comenzado de forma adelantada en distintos puntos de España, sorprendiendo tanto a agricultores como a productores. Las altas temperaturas y la evolución de las condiciones del viñedo han llevado a adelantar una campaña que también se prevé que comience antes de lo habitual en nuestra zona de Benavente y los Valles, un territorio con una importante presencia.

Julio Otero, director de Bodegas Otero de Benavente, prevé que la vendimia comience el próximo 1 de septiembre, lo que supondría el inicio más temprano de la campaña en la historia de la bodega.

Su director señala que nunca habían comenzado la recogida de la uva en estas fechas: “La más temprana de la historia, empezamos el 1 de septiembre, nunca hemos empezado tan pronto”.

En cuanto a las previsiones para esta campaña, Otero apunta a una buena calidad de la uva, aunque todavía habrá que esperar para conocer cómo será finalmente la cantidad de producción. La sequía ha provocado una reducción del peso de la uva, si bien las últimas precipitaciones podrían ayudar a compensar parte de esa pérdida.

“De momento, de calidad muy buena, de cantidad ya veremos, porque por la sequía ha habido reducción de peso. Con la poca agua que ha caído estos días vamos a recuperar bastante y vamos a equilibrar todo bastante bien”, explica.

El adelanto de la vendimia ya se ha vivido en otras zonas vitivinícolas del sur de Europa y de España, como La Rioja. En Benavente y los Valles, una zona con tradición y una importante superficie de viñedo, las próximas semanas permitirán comprobar cómo evoluciona la maduración de la uva y cuál será finalmente el resultado de una campaña que, según las previsiones, será la más temprana de la historia.