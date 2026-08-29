El Valle Vivo Fest regresa, "a medias", este 2026

El Valle Vivo Fest organizará este sábado, 29 de agosto, a partir de las 21.00 horas, una jornada festiva en el patio del Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales. Aunque este año no se celebrará el festival, la organización ha puesto ya en marcha distintas iniciativas para obtener fondos de cara a la próxima edición.

En la cita organizada este sábado se repartirán montaditos, habrá un concierto del grupo de versiones Coda y una sesión de DJ. La recaudación se destinará a la organización de actividades culturales y a la financiación de la próxima edición del Valle Vivo Fest, prevista para 2027. Además, durante este verano se ha estado vendiendo merchandising con el mismo objetivo.

Pablo Rebollo, miembro de la organización, explica que el parón del festival durante este año no supone el final del proyecto: “Hemos hecho una serie de actividades durante el año, el festival no ha muerto”. En 2025, la organización emitió un comunicado en el que anunciaba que aquella sería la última edición, pero durante este año han reconsiderado la decisión y han decidido organizar una nueva edición en 2027, que sería la séptima.

“Desde la asociación necesitábamos parar porque es mucho trabajo el que supone”, explica Rebollo. Aun así, han mantenido distintas actividades con el objetivo de obtener recursos para la próxima edición. “Tanto la actividad de este sábado como todas las actividades que hacemos son para pagar parte del festival porque prácticamente no recibimos ningún tipo de subvención. Todo el dinero que gastamos en el festival lo sacamos de hacer actividades de este tipo”, apunta.

El Valle Vivo Fest nació a partir de un grupo de amigos de Santibáñez de Vidriales que ya tenía experiencia en la organización de las fiestas de la localidad. A partir de ahí, y por su afición a la música, surgió la idea del festival; “Como nos gustaba mucho este tipo de música, decidimos organizar el festival. Surgió la idea y poco a poco la fuimos construyendo”.

valle vivo 2025 / Carlota Fernández

Entre los objetivos de la asociación se encuentra contribuir a mantener la actividad en la localidad y hacer frente a la pérdida de población. “Los valores del festival están relacionados con darle vida al pueblo: luchar en contra de esa pérdida de vida que hay en el Valle y en la provincia de Zamora, por la despoblación, por la falta de oportunidades”, explica.

La intención inicial era organizar un evento de pequeñas dimensiones y gratuito; “Pensamos: por lo menos nos juntamos en agosto e intentamos darle algo de vida al pueblo, que pueda venir gente de fuera a disfrutar de un festival que no sea un macrofestival”. Sin embargo, el evento ha ido creciendo con el paso de los años. La edición de 2025 fue la que más público reunió hasta la fecha, y es que el programa contó con grupos de nivel nacional. Según Rebollo, el crecimiento se ha producido de forma progresiva y ha estado acompañado de una mayor inversión por parte de la organización. “Con los años ha ido creciendo y nosotros hemos ido invirtiendo más en él. Hemos ido poniendo un mejor equipo de sonido; también hemos ido publicitándonos en otros festivales, en redes sociales, etc. Hemos ido trayendo a grupos mejores y más conocidos. Así, poco a poco, hemos conseguido que al Valle Vivo lo conozca la gente”.

Rebollo destaca que el festival ha comenzado a ser conocido también fuera de la comarca: “Yo vivo en Madrid y mucha gente ya me habla del Valle Vivo. Se ha ido consolidando, y no deja de ser un festival que hemos montado unos chavales del pueblo”.

La organización mantiene, además, la necesidad de contar con apoyos para poder seguir desarrollando el festival. “Y toda la ayuda que podamos recibir, tanto económica como de mano de obra, siempre nos vendrá bien, porque al final nosotros trabajamos mucho, contamos con la ayuda de amigos y cualquier mano siempre es recibida, y cualquier aportación o idea, siempre viene bien”, señala.

Durante los últimos años, Valle Vivo Fest ha desarrollado actividades dirigidas tanto a los vecinos de Santibáñez de Vidriales como a asistentes de otras localidades. Entre las propuestas celebradas este año se encuentra el Electro Rural Fest, que tuvo lugar el pasado 3 de abril con las actuaciones de Damm Valley y Le Crow.

De cara a los próximos meses, la organización ya trabaja en nuevas propuestas. Rebollo explica que están pensando en organizar conciertos en el albergue de Santibáñez durante el mes de diciembre, “posiblemente en algún puente. Siempre lo pensamos para los puentes, para que pueda venir más gente”. Además, el trabajo para la próxima edición del festival ya ha comenzado.

La jornada de este sábado servirá también como acto de convivencia en la víspera de las fiestas de la localidad, que se celebrarán el próximo fin de semana. “Esta jornada del sábado también está pensada para juntar a la gente del pueblo y hacer una cena antes de las fiestas”, explica Rebollo.