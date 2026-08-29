Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”

El concejal de Vox en Benavente, Eugenio Blanco, ha respondido a las declaraciones realizadas por Manuel Fuentes, de Zamora Decide, en las que este afirmó que el edil tenía “menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”, ante las manifestaciones de Blanco en las que culpaba al Gobierno central de la suciedad de la ciudad.

Blanco ha pedido a Fuentes “respeto y educación” y ha cuestionado que alguien que ha ejercido como profesor realice este tipo de declaraciones. “Primero demuestra, para ser maestro, una falta de respeto y de educación, que como esa educación se la transmita a sus alumnos, pues vamos bien”, ha señalado.

Blanco ha defendido que la ciudad se encuentra “lo más limpia que se puede con los medios humanos que disponemos”. Según ha señalado, el Ayuntamiento necesita incorporar más trabajadores, pero la tasa de reposición limita nuevas contrataciones. Blanco ha explicado que el Ayuntamiento necesita incorporar entre diez y doce operarios: “nos hacen mucha falta ahora, pero no los podemos contratar porque la tasa de reposición no lo permite”.

El edil ha reiterado que esta situación es responsabilidad del Gobierno central por no aprobar los Presupuestos Generales del Estado. “Todos los ayuntamientos y el de Benavente tienen una tasa de reposición. Para que nos permita contratar más gente, este Gobierno de España tiene que aprobar los presupuestos para que eso pueda suceder”, ha explicado. “Entonces cuando digo que es culpa del Gobierno de España, es por no aprobar los presupuestos”, ha añadido.

“Con la gente que tenemos, aun contando con todas las bajas que tenemos, Benavente está lo más limpio que se puede con los medios humanos que disponemos”, ha concluido Blanco.