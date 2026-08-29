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Benavente se concentrará el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta

El Ayuntamiento convoca a los vecinos "con motivo de la festividad del Día de Ceuta"

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, el pasado 10 de agosto.

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, el pasado 10 de agosto. / Juntaex

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Carlota Fernández

El Ayuntamiento de Benavente organizará una concentración en la Plaza Mayor el próximo 2 de septiembre, a las 20:00 horas, en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta.

Desde el Consistorio explican que la concentración se celebra “con motivo de la festividad del Día de Ceuta, con el fin de apoyar a la ciudad autónoma por los acontecimientos que está viviendo y sufriendo en estos momentos”. La concentración ha sido convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias.

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