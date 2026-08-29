Benavente celebra el segundo día de las Ferias de Septiembre con alta afluencia de público

Benavente celebró este sábado la segunda jornada de las Ferias de Septiembre 2026 con una notable afluencia de público y una alta participación en las actividades programadas.

La programación comenzó a las 11.00 horas con la apertura de las casetas situadas en las plazas de Santa María y de la Madera, y con un taller apícola de cera y miel, a cargo de Miel de Campos, microempresa radicada en Aspariegos. La actividad reunió a adultos y niños, que pudieron conocer el ciclo de vida de las abejas y el proceso de producción de la miel.

A esa misma hora tenía lugar la visita guiada gratuita “Déjate llevar”, con una duración aproximada de dos horas y salida desde la Plaza Mayor. Un total de 31 personas participaron en el recorrido, que permitió conocer algunos de los principales puntos de interés de Benavente, entre ellos la iglesia de San Juan del Mercado, el Hospital de la Piedad, la iglesia de Santa María del Azogue, la Torre del Caracol y, como punto final, la Casa Solita. Los tours guiados “Déjate llevar” volverán a la ciudad de Benavente el 26 de septiembre, el 10 y el 30 de octubre y el 5 de diciembre.

Gran éxito en la cata de vinos

Otra de las actividades con mayor seguimiento fue la cata de vinos a cargo de Bodegas Vega de Tera, celebrada en la zona habilitada para talleres y catas. Las plazas disponibles se completaron rápidamente.

Durante la actividad, los responsables de Bodegas Vega de Tera, ubicada en Sitrama de Tera, explicaron a los asistentes distintos aspectos sobre la elaboración de sus vinos. Señalaron que no utilizan levaduras de compra, sino que emplean levaduras propias de la uva, y explicaron que la imagen de la bodega, representada por un lobo, está inspirada en el lobo de la Sierra de la Culebra. La empresa cuenta además con certificado ecológico, utiliza abono de oveja y emplea azufre y cobre para el tratamiento de plagas.

En la cata, los participantes pudieron probar diferentes vinos de la bodega, entre ellos un tinto roble y un blanco verdejo.

A esta bodega también le afecta el adelanto de la vendimia, un fenómeno que se está registrando en distintas zonas de España y del sur de Europa y que también afecta a otras bodegas de Benavente y Los Valles. Desde Bodegas Vega de Tera señalaron que tienen previsto comenzar la vendimia el próximo 3 de septiembre, en el marco de lo que se ha calificado como la “vendimia más temprana de la historia”.

Último día de las Ferias de Septiembre

Las actividades de las Ferias de Septiembre continuarán durante la jornada de hoy, jornada en la que se pondrá el punto final a la programación de este año.

El programa comenzará a las 08.00 horas con la apertura de la XVII Concentración de Vehículos Clásicos, organizada por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente. La recepción de vehículos, con una antigüedad mínima de 30 años, se desarrollará hasta las 15.00 horas en la Avenida El Ferial. Los 100 primeros vehículos inscritos recibirán una bolsa de regalo.

Entre las 09.45 y las 13.15 horas estará también instalado el autobús de Donantes de Sangre.

A las 11.00 horas abrirán las casetas de las Ferias de Productos de la Tierra y a esa misma hora tendrá lugar un taller de elaboración de cuajada a cargo de Quesería El Zamorral. La actividad estará dirigida a niños de entre 4 y 12 años y las plazas serán limitadas.

Entre las 12.00 y las 14.30 horas habrá hinchables gratuitos en la calle Sancti Spiritus, que volverán a abrir de las 19.30 a las 21.30 horas.

La programación continuará a las 12.30 horas con un taller de pisada de uvas y degustación de mosto a cargo de Bodegas Los Bruños. La actividad, de acceso libre, estará dirigida a todas las edades. A las 13.45 horas se celebrará una degustación popular en la zona habilitada para talleres y catas.

Por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar un taller de cosmética natural con miel a cargo de Miel de Campos.

A las 21.00 horas se celebrarán los sorteos presenciales de la Feria de Productos de la Tierra. Los compradores recibirán tickets por sus compras, que podrán ser depositados en la caseta del Ayuntamiento de Benavente. Los premios procederán de las aportaciones realizadas por las casetas participantes en la feria.

La jornada finalizará a las 22.00 horas con el cierre de la feria y la clausura de las Ferias de Septiembre 2026.