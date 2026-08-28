IU de Benavente denuncia que PP y Vox anteponen su lucha partidista a sus obligaciones con los menores migrantes
La formación critica que Castilla y León rechace acoger a menores procedentes de Ceuta
Izquierda Unida de Benavente denuncia la decisión de la Junta de Castilla y León de no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y rechazar la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta. IU considera “profundamente irresponsable” la postura del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y sostiene que “está eligiendo a Vox frente a sus obligaciones como presidente de Castilla y León”.
La formación recuerda que la mayoría de las comunidades autónomas han respaldado una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros para atender a la infancia migrante en Ceuta, mientras Castilla y León, Aragón y Extremadura se ausentaron de la reunión, las tres con consejerías de Infancia gestionadas por Vox.
IU también critica las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, quien afirmó que es “absolutamente imposible” que Castilla y León acoja a estos menores. Para la formación, el PP “está permitiendo que Vox marque la política de infancia”.
IU de Benavente reclama a Mañueco que “rompa con la subordinación a Vox” y piden “cooperación entre administraciones, recursos suficientes y el cumplimiento de las obligaciones legales de protección de la infancia”.
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