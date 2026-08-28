El Gobierno de Benavente acusa a IU de utilizar el robo de cableado para cuestionar la seguridad de la ciudad

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente acusa al coordinador de IU, Jesús Nieto, de “hipocresía, cinismo y falta de coherencia” por sus recientes críticas al sistema de turnos de 24 horas de la Policía Local y por vincularlo con un supuesto deterioro de la seguridad en la ciudad.

El Gobierno municipal recuerda que fue el propio Nieto, cuando era concejal de Seguridad y Personal, quien aprobó y defendió los turnos de 24 horas en 2019. En aquel momento, según el Ayuntamiento, dijo que lo que pretendía era "que vengáis a trabajar a gusto y que la jornada sea lo menos perjudicial posible”.

El sistema se mantuvo durante todo el mandato 2019-2023, bajo el Gobierno municipal de PSOE e IU. “Resulta cuanto menos sorprendente que quien implantó y mantuvo este sistema pretenda ahora presentar los turnos de 24 horas como una amenaza para la seguridad de los ciudadanos”, señala el equipo de Gobierno.

Respecto al robo del cableado del carril bici en el entorno del Prado de las Pavas, el Ayuntamiento explica que el robo fue denunciado ante la Guardia Civil en junio y asegura además que una parte importante del cableado sustraído ya ha sido repuesta y que la zona pendiente de reparación se completará cuando se reciba el material necesario.