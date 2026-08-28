Casetas y carpas inauguran las Ferias de Septiembre de Benavente

Benavente ha inaugurado este viernes las Ferias de Septiembre 2026 con la apertura de la Feria de Productos de la Tierra y de la Feria de Cerámica y Alfarería, instaladas en las plazas de Santa María y de la Madera. Como novedad, este año se han incorporado “tres casetas más, alcanzando un total de 33 casetas y 27 expositores y productores”. Así lo adelantaba la concejala de Personal, Sara Casquero.

La programación comenzó a las 18.00 horas con la apertura de las casetas y carpas, que reúnen una amplia variedad de productores y artesanos de distintos sectores como vino, quesos, miel, cerámica y aceite, entre otros productos. A continuación, a las 18.30 horas, tuvo lugar un pasacalle a cargo de la Asociación Cultural “Son de los Valles”.

Feria de septiembre de Benavente / Carlota Fernández

La jornada continuó a las 20.00 horas con una cata de vinos de Bodegas Matihuelo, celebrada en la zona habilitada para talleres y catas.

Las actividades continuarán este sábado desde las 11.00 horas con la apertura de las casetas. A esa misma hora se celebrará “Déjate llevar”, una visita guiada gratuita por Benavente, con un recorrido de aproximadamente dos horas por algunos de los principales puntos de interés de la ciudad, entre ellos la Plaza Mayor, la iglesia de San Juan del Mercado, el Hospital de la Piedad, la calle La Rúa, la iglesia de Santa María del Azogue, la Torre del Caracol y Casa Solita.

También a las 11.00 horas comenzará un taller apícola de cera y miel, a cargo de Miel de Campos Aspariegos, dirigido a participantes de todas las edades y que se desarrollará hasta las 15.00 horas.

Entre las 12.00 y las 14.00 horas tendrá lugar en la Plaza Juan Carlos I la III Quedada de Vespas y Vespinos, organizada por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente y abierta a vehículos de dos ruedas con más de 30 años de antigüedad.

La programación de la mañana se completará a las 13.30 horas con una cata de vinos de Bodegas Vega de Tera. Las plazas son limitadas y las inscripciones se realizarán media hora antes, por orden de inscripción, en la zona habilitada para talleres y catas. Las casetas cerrarán a las 14.30 horas y volverán a abrir a las 18.00 horas.

Por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará el concurso de cocina “Rural Chef”, que contará con un máximo de 20 participantes. La actividad está dirigida a mayores de seis años y se podrá participar de forma individual o en grupos de entre dos y cuatro personas. El tiempo disponible será de 90 minutos y habrá premios para los ganadores. Los participantes no tendrán que aportar los ingredientes.

Feria de septiembre / Carlota Fernández

La Plaza Juan Carlos I acogerá entre las 21.00 y las 23.00 horas la actuación del grupo “Cuarto y Mitad”, con un repertorio de rock y pop español de las décadas de los 70, 80, 90 y 2000, además de temas de indie.

A las 21.00 horas también se celebrarán los sorteos presenciales de la Feria de Productos de la Tierra. Los compradores recibirán tickets por sus compras, que podrán depositar en una urna instalada en la caseta de Turismo del Ayuntamiento de Benavente. Los premios procederán de las aportaciones realizadas por las casetas participantes.

La jornada finalizará con el cierre de las casetas a las 22.00 horas, aunque el horario es orientativo.

Un programa para todos los públicos

Durante la inauguración, la concejala de Personal, Sara Casquero, destacó que se trata de un programa pensado “un poquito para todas las edades, para todos los públicos y para todos los gustos”. Por su parte, Eugenio Blanco, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benavente, señaló durante la inauguración que estas ferias son “una forma de exponer nuestros productos de la tierra” y de permitir que “nuestros vendedores y artesanos expongan sus productos”. Asimismo, destacó la importancia de que los visitantes conozcan “lo que tenemos en la provincia, que es mucho y muy bueno”.

Blanco expresó también su deseo de que “la feria sea un éxito como otros años” y de que los asistentes puedan “probar toda la cantidad de productos que tenemos”, tanto de gastronomía como de alfarería y de otros sectores.