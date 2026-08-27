Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”

El líder del partido político Zamora Decide, Manuel Fuentes, ha respondido a las declaraciones del responsable de Vox en Benavente, Eugenio Blanco, sobre la situación de limpieza de la ciudad y ha rechazado que la suciedad sea responsabilidad del Gobierno central.

Fuentes considera que atribuir al Ejecutivo central esta situación es “llamar tontos a los ciudadanos de Benavente” y afirma que el Ayuntamiento debe asumir sus responsabilidades. “Decir que la situación de suciedad en la ciudad de Benavente es culpa del Gobierno Central, como hacen habitualmente, pues es llamar tontos a los ciudadanos de Benavente”, ha señalado.

El dirigente de Zamora Decide también ha criticado duramente al concejal de Vox, al que acusa de no dar una respuesta adecuada al problema. “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”, ha afirmado Fuentes.

Frente a las explicaciones de Vox, Fuentes reclama al equipo de gobierno municipal una actuación inmediata. “El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente tiene que dar una respuesta urgente a sus vecinos”, ha defendido.

Para el líder de Zamora Decide, la responsabilidad sobre la limpieza de las calles corresponde directamente al Ayuntamiento. “Tiene que garantizar una cosa que es evidente y que es su responsabilidad, y es que la ciudad esté limpia”, ha subrayado. “Esa función es del Ayuntamiento de Benavente”, ha concluido.