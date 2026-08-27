Losán prolonga ya durante 14 meses el permiso retribuido de sus trabajadores en Villabrázaro

La situación de los trabajadores de Losán en Villabrázaro está lejos de encontrar una salida. Una mínima parte de la plantilla permanece vinculada a la empresa más de un año después de que, en junio de 2025, se iniciara el permiso retribuido que dejó prácticamente paralizada la actividad de la factoría zamorana. Catorce meses después, y con agosto a punto de terminar, la situación continúa marcada por la falta de actividad, los problemas salariales y una progresiva pérdida de trabajadores.

El permiso retribuido supuso que los empleados dejaran de acudir con normalidad a sus puestos de trabajo. La fábrica mantiene únicamente la presencia necesaria para atender las labores de mantenimiento, vigilancia y conservación de las instalaciones, mientras la producción permanece parada. Los trabajadores, sin embargo, continúan manteniendo su relación laboral con Losán.

La fórmula mantiene, por tanto, los contratos en vigor, pero la realidad de la plantilla ha sido mucho más complicada. Losán ha acumulado retrasos en el pago de las nóminas durante este periodo y los trabajadores han llegado a encadenar meses sin cobrar. Los sindicatos no han podido facilitar una actualización sobre la situación concreta de los trabajadores.

Lo que sí ha quedado patente durante este largo periodo de parálisis es el progresivo adelgazamiento de la plantilla. La fábrica llegó a superar los 150 trabajadores y, a mediados de este año, apenas medio centenar mantenía todavía una relación laboral activa con la empresa. Una reducción provocada por la prolongación de la crisis, los problemas para percibir los salarios y la incertidumbre sobre el futuro de la factoría.

La situación contrasta con el intento de recuperación que se produjo en septiembre de 2025. Tras varios meses de permiso retribuido, los trabajadores regresaron entonces a la fábrica ante el anuncio de una reactivación de la actividad. Sin embargo, la vuelta fue limitada y no consiguió consolidarse. La producción no recuperó la normalidad y los problemas económicos volvieron a aflorar pocos meses después.

A comienzos de 2026, la situación volvió a empeorar. Los trabajadores denunciaron nuevos impagos y la empresa volvió a recurrir al permiso retribuido. En enero, la plantilla reclamó públicamente una solución ante la acumulación de nóminas pendientes y la falta de actividad. Las movilizaciones se extendieron también a otros centros del grupo, mientras la situación financiera de Losán llevaba al conjunto de la empresa a buscar una salida que evitara el concurso de acreedores.

La planta de Villabrázaro ha quedado así entre las instalaciones más castigadas por la crisis del grupo que ha presentado su plan de reestructuración ya en el mes de mayo y sigue sin despejarse el futuro de los trabajadores que todavía permanecen vinculados a Losán. Entre la plantilla existe preocupación por anunciada venta de activos.